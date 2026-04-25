El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 25 de abril de 2026: jornada gris y con lloviznas

Según el SMN, se espera un leve ascenso de temperatura hacia el fin de semana.

25/04/2026

Este sábado se espera un cielo cubierto y con lloviznas, en una jornada marcada por la alta humedad y visibilidad reducida. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, informó que la temperatura máxima será de 23ºC.

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Para lo que resta del día, se espera baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, aunque hacia la noche podrían registrarse nuevas lloviznas aisladas.

De cara a los próximos días, el pronóstico anticipa un leve descenso térmico al inicio de la semana. El domingo se presentará con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, mientras que el lunes bajará a 11°C de mínima. El martes podría registrarse el valor más bajo, con 9°C en las primeras horas del día.

Sin embargo, hacia el jueves y viernes se prevé un repunte de las temperaturas, con máximas que rondarán entre los 25°C y 26°C.