La Municipalidad continuará con los talleres de lectura y escritura

Se llevarán a cabo en la Biblioteca Agustín Álvarez.

25/04/2026

La Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital informa que este sábado 25 se realizará un nuevo encuentro del taller de lectura y escritura “La Bibliodera”, en la Biblioteca Agustín Álvarez.

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La actividad tendrá lugar a las 19 horas y está destinada a jóvenes de la ciudad que participan de este espacio de formación y expresión.

El taller viene consolidándose como un ámbito sostenido de lectura, producción escrita e intercambio, con una participación constante en cada jornada. En este marco, desde la organización señalaron que el proceso de formación también está orientado al desarrollo de los próximos proyectos del programa, como el lanzamiento de un nuevo concurso literario y la edición del tercer libro de La Bibliodera.

La propuesta busca fortalecer las capacidades de los jóvenes y acompañar el desarrollo de nuevas voces en la ciudad.