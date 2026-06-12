Scaloni define el equipo para el debut: las dudas de Argentina ante Argelia

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 20º
Mundial 2026
39' Grupo B
Canadá 0
Bosnia Herzegovina 1
12 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
México 2
Sudáfrica 0
FINALIZADO
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
12 / 06 / 2026 25' Grupo B
Canadá
0 - 1
Bosnia Herzegovina
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Scaloni define el equipo para el debut: las dudas de Argentina ante Argelia

La lesión de Nicolás Tagliafico obligó al entrenador a replantear la defensa para el estreno mundialista. Además, persiste la incógnita sobre quién será el centrodelantero titular para acompañar a Lionel Messi.

Hoy 16:18

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Scaloni trabaja en la definición del equipo que enfrentará a Argelia el próximo martes en el Kansas City Stadium. Sin embargo, la lesión de Nicolás Tagliafico modificó los planes del cuerpo técnico y abrió varios interrogantes en la formación titular.

La baja del lateral izquierdo obligó al entrenador a buscar alternativas en una posición donde no cuenta con un reemplazante natural. Por eso, las principales opciones pasan por dos futbolistas que habitualmente se desempeñan como defensores centrales: Facundo Medina y Lisandro Martínez.

La decisión estará directamente relacionada con la conformación de la zaga central. Cristian Romero, ya recuperado de sus molestias físicas, aparece como una fija para integrar la defensa. La gran duda pasa por quién será su acompañante: Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez.

Si Scaloni opta por mantener a Otamendi junto al Cuti Romero, entonces Lisandro Martínez tendría muchas posibilidades de ocupar el lateral izquierdo. En cambio, si el defensor del Manchester United es elegido como segundo marcador central, el lugar de Tagliafico quedaría para Facundo Medina.

El propio entrenador reconoció la dificultad de la elección luego del amistoso frente a Islandia.

"Lo único que puedo hacer yo es meter la pata porque va a jugar uno de los dos. Hay un montón que merecen jugar, pero solo lo hacen once", expresó el DT, dejando en claro lo pareja que está la competencia interna.

La otra gran incógnita: quién será el 9

Más allá de las dudas defensivas, el otro puesto que todavía no tiene dueño definido es el de centrodelantero. Allí la disputa está planteada entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos futbolistas que llegan en un gran nivel y que mantienen una competencia permanente por el lugar.

En principio, cuando ambos están al ciento por ciento desde lo físico, la ventaja parece ser para Julián Álvarez. Sin embargo, la molestia en el tobillo que le impidió disputar los amistosos previos genera cierta incertidumbre respecto a su condición.

Por su parte, Lautaro Martínez aprovechó sus oportunidades en la preparación y convirtió frente a Honduras, mostrando un buen nivel en la recta final previa al Mundial.

"Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar", reconoció Scaloni, alimentando aún más la expectativa.

El mediocampo, sin cambios

Donde no existen demasiadas dudas es en la mitad de la cancha. Todo indica que el entrenador mantendrá la estructura que viene utilizando desde las Eliminatorias Sudamericanas, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada como titulares.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

A cuatro días del debut, Scaloni sigue ajustando detalles para encontrar el mejor equipo posible y comenzar el camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 con una victoria ante Argelia.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Scaloni Mundial 2026
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