Scaloni define el equipo para el debut: las dudas de Argentina ante Argelia

La lesión de Nicolás Tagliafico obligó al entrenador a replantear la defensa para el estreno mundialista. Además, persiste la incógnita sobre quién será el centrodelantero titular para acompañar a Lionel Messi.

Hoy 16:18

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Scaloni trabaja en la definición del equipo que enfrentará a Argelia el próximo martes en el Kansas City Stadium. Sin embargo, la lesión de Nicolás Tagliafico modificó los planes del cuerpo técnico y abrió varios interrogantes en la formación titular.

La baja del lateral izquierdo obligó al entrenador a buscar alternativas en una posición donde no cuenta con un reemplazante natural. Por eso, las principales opciones pasan por dos futbolistas que habitualmente se desempeñan como defensores centrales: Facundo Medina y Lisandro Martínez.

La decisión estará directamente relacionada con la conformación de la zaga central. Cristian Romero, ya recuperado de sus molestias físicas, aparece como una fija para integrar la defensa. La gran duda pasa por quién será su acompañante: Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez.

Si Scaloni opta por mantener a Otamendi junto al Cuti Romero, entonces Lisandro Martínez tendría muchas posibilidades de ocupar el lateral izquierdo. En cambio, si el defensor del Manchester United es elegido como segundo marcador central, el lugar de Tagliafico quedaría para Facundo Medina.

El propio entrenador reconoció la dificultad de la elección luego del amistoso frente a Islandia.

"Lo único que puedo hacer yo es meter la pata porque va a jugar uno de los dos. Hay un montón que merecen jugar, pero solo lo hacen once", expresó el DT, dejando en claro lo pareja que está la competencia interna.

La otra gran incógnita: quién será el 9

Más allá de las dudas defensivas, el otro puesto que todavía no tiene dueño definido es el de centrodelantero. Allí la disputa está planteada entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos futbolistas que llegan en un gran nivel y que mantienen una competencia permanente por el lugar.

En principio, cuando ambos están al ciento por ciento desde lo físico, la ventaja parece ser para Julián Álvarez. Sin embargo, la molestia en el tobillo que le impidió disputar los amistosos previos genera cierta incertidumbre respecto a su condición.

Por su parte, Lautaro Martínez aprovechó sus oportunidades en la preparación y convirtió frente a Honduras, mostrando un buen nivel en la recta final previa al Mundial.

"Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar", reconoció Scaloni, alimentando aún más la expectativa.

El mediocampo, sin cambios

Donde no existen demasiadas dudas es en la mitad de la cancha. Todo indica que el entrenador mantendrá la estructura que viene utilizando desde las Eliminatorias Sudamericanas, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada como titulares.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

A cuatro días del debut, Scaloni sigue ajustando detalles para encontrar el mejor equipo posible y comenzar el camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 con una victoria ante Argelia.