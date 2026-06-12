La Justicia profundiza la investigación patrimonial sobre Francisco Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan solicitó la última presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción. La causa busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado desde su ingreso a la función pública nacional.

Hoy 16:44

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, sumó nuevas actuaciones luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara la última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

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La medida forma parte de una causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su desembarco en la administración pública nacional y verificar si existe correspondencia entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

Según la documentación incorporada al expediente, el legislador volvió a rectificar su declaración jurada patrimonial, modificando datos vinculados a una propiedad ubicada en City Bell y agregando nuevas cuentas bancarias.

En la nueva presentación, informó que el 50% de la valuación de su vivienda asciende a $52,6 millones, cifra inferior a los $67,5 millones que había declarado en una corrección realizada meses atrás.

Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer alrededor de $2 millones, mientras que en una rectificación anterior ya había sumado una herencia valuada en $21 millones.

La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y tuvo origen en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien planteó presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del dirigente libertario tras asumir funciones dentro del Estado nacional.

En las últimas semanas, la investigación avanzó con nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez Sebastián Casanello a pedido de la fiscalía. Entre ellas, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para reunir documentación relacionada con los cargos ocupados por Adorni, sus designaciones y los ingresos percibidos desde 2023.

También se solicitaron antecedentes vinculados a sus declaraciones juradas, historial salarial, actos administrativos y posibles retenciones, información que la fiscalía considera clave para determinar la existencia o no de irregularidades.

El foco de la investigación está puesto especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñarse en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

Como parte de las medidas judiciales, también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador, lo que permitió acceder a información tributaria y financiera relacionada con sus movimientos económicos.

En paralelo, la fiscalía requirió informes a más de treinta organismos públicos, entre ellos ARCA, AGIP y ARBA, con el objetivo de obtener datos sobre declaraciones impositivas, bienes registrables, operaciones económicas y antecedentes tributarios.

Asimismo, se solicitaron informes al Banco Central para conocer detalles sobre cuentas bancarias, depósitos, transferencias, tarjetas, plazos fijos y otros productos financieros. También se pidió a Migraciones información sobre los viajes realizados al exterior y los movimientos registrados durante los últimos años.

Una de las rectificaciones más relevantes estuvo vinculada a la evolución de sus deudas y patrimonio. En una presentación anterior, Adorni había informado una deuda hipotecaria inicial de $130 millones y un pasivo final de $57 millones. Sin embargo, luego corrigió esos datos y señaló que la deuda al inicio del período era de $45 millones.

Esa modificación alteró sustancialmente la evolución patrimonial declarada, ya que dejó de reflejar un fuerte desendeudamiento y pasó a mostrar un incremento de las obligaciones financieras.

La documentación también evidenció cambios en los bienes registrados. Durante 2025 dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo e incorporó el 50% de titularidad de una Jeep Renegade, además de mantener la copropiedad de la vivienda ubicada en City Bell.

Francisco Adorni se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Más tarde encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados provincial.

La investigación que lo involucra avanza de manera independiente a la causa que tiene como protagonista a su hermano, Manuel Adorni, aunque en ambos expedientes la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes e ingresos declarados.