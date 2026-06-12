Argelia sufrió una sensible baja antes del debut ante Argentina en el Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
FINALIZADO
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Argelia sufrió una sensible baja antes del debut ante Argentina en el Mundial

Ramy Bensebaini se perderá el estreno por una lesión en el tobillo izquierdo y el conjunto africano deberá rearmar su defensa para enfrentar a la Albiceleste.

Hoy 17:33
Ramy Bensebaini

Argelia recibió una mala noticia a pocos días de su debut en el Mundial 2026 ante la Selección Argentina, por la primera fecha del Grupo J. Ramy Bensebaini, una de las figuras del equipo africano, no estará disponible para el estreno por una lesión en el tobillo izquierdo.

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El defensor del Borussia Dortmund ya se había perdido los últimos amistosos de preparación ante Países Bajos y Bolivia, y finalmente tampoco llegará en condiciones al primer partido de la Copa del Mundo.

Bensebaini sufrió la lesión sobre el cierre de la temporada, aunque el entrenador Vladimir Petkovic decidió incluirlo de todos modos en la nómina mundialista, con la expectativa de poder recuperarlo durante el torneo.

Su ausencia representa un problema importante para Argelia, ya que el equipo no cuenta con otro defensor zurdo natural para ocupar su lugar en la habitual línea de tres zagueros.

Según informó La Gazette du Fennec, uno de los medios deportivos más relevantes del país, Jaouen Hadjam, futbolista del Young Boys de Suiza, sería utilizado por izquierda, aunque deberá hacerlo a pierna cambiada.

La defensa argelina ante Argentina se completaría con Aissa Mandi, jugador del Lille de Francia, y Zineddine Balaïd, de Kabylie de Argelia. A los costados, los carrileros serían Ait Nouri, de Manchester City, y Achref Abada, de USM Alger.

La Selección Argentina enfrentará a Argelia el próximo martes desde las 22, en el debut de ambos equipos por el Grupo J del Mundial.

Luego, el conjunto africano jugará ante Jordania el martes 23 y cerrará su participación en la primera fase frente a Austria, el sábado 27.

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