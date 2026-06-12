Argelia sufrió una sensible baja antes del debut ante Argentina en el Mundial

Ramy Bensebaini se perderá el estreno por una lesión en el tobillo izquierdo y el conjunto africano deberá rearmar su defensa para enfrentar a la Albiceleste.

Hoy 17:33

Argelia recibió una mala noticia a pocos días de su debut en el Mundial 2026 ante la Selección Argentina, por la primera fecha del Grupo J. Ramy Bensebaini, una de las figuras del equipo africano, no estará disponible para el estreno por una lesión en el tobillo izquierdo.

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El defensor del Borussia Dortmund ya se había perdido los últimos amistosos de preparación ante Países Bajos y Bolivia, y finalmente tampoco llegará en condiciones al primer partido de la Copa del Mundo.

Bensebaini sufrió la lesión sobre el cierre de la temporada, aunque el entrenador Vladimir Petkovic decidió incluirlo de todos modos en la nómina mundialista, con la expectativa de poder recuperarlo durante el torneo.

Su ausencia representa un problema importante para Argelia, ya que el equipo no cuenta con otro defensor zurdo natural para ocupar su lugar en la habitual línea de tres zagueros.

Según informó La Gazette du Fennec, uno de los medios deportivos más relevantes del país, Jaouen Hadjam, futbolista del Young Boys de Suiza, sería utilizado por izquierda, aunque deberá hacerlo a pierna cambiada.

La defensa argelina ante Argentina se completaría con Aissa Mandi, jugador del Lille de Francia, y Zineddine Balaïd, de Kabylie de Argelia. A los costados, los carrileros serían Ait Nouri, de Manchester City, y Achref Abada, de USM Alger.

La Selección Argentina enfrentará a Argelia el próximo martes desde las 22, en el debut de ambos equipos por el Grupo J del Mundial.

Luego, el conjunto africano jugará ante Jordania el martes 23 y cerrará su participación en la primera fase frente a Austria, el sábado 27.