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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 20º
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Comercio venció a Güemes y sigue prendido en la pelea de la Zona Capital

El Tripero se impuso por 2-1 sobre el Gaucho en el cierre de la octava fecha.

Hoy 17:10

Comercio Central Unidos consiguió un triunfo importante este lunes al derrotar por 2-1 a Güemes, en el partido que le bajó el telón a la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El Tripero golpeó temprano en el encuentro con el gol de Jonathan Izurrieta, a los 8 minutos del primer tiempo, para ponerse en ventaja ante el Gaucho.

Antes del descanso, Agustín Rocha amplió la diferencia para Comercio a los 48 minutos de la primera etapa.

En el arranque del segundo tiempo, Emanuel Romero descontó para Güemes a los 4 minutos, pero el Gaucho no logró alcanzar la igualdad y volvió a quedarse con las manos vacías.

Con este resultado, Comercio trepó al tercer puesto de la Zona Capital con 10 unidades, manteniéndose en la pelea. Por su parte, Güemes continúa penúltimo y aún no pudo ganar en el torneo.

En la próxima fecha, el Gaucho visitará a Estudiantes el lunes 15 de junio desde las 16, mientras que Comercio recibirá a Yanda el miércoles desde las 14.

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