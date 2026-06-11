En vivo: Canadá y Bosnia abren su camino en el Mundial 2026 con un duelo clave en Toronto

|#
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|-1
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|2
|-2
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|Equipo
|PJ
|G
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|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
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|0
|0
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|3
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|3
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|G
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|DG
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Ambos seleccionados buscarán arrancar con una victoria que los acerque a la clasificación a la siguiente instancia. Duelo válido por la primera fecha del Grupo B.
Canadá y Bosnia jugarán este viernes desde las 16:00 en el Toronto Stadium, por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en la máxima cita del fútbol y será fundamental para comenzar con el pie derecho en la fase de grupos.
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