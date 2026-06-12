Nicolás Tagliafico se pierde el debut de Argentina en el Mundial

El lateral izquierdo sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda y no estará disponible para el estreno de la Selección Argentina ante Argelia. El cuerpo técnico confía en recuperarlo para el segundo compromiso del Grupo C.

Hoy 11:06

La Selección Argentina recibió una noticia inesperada a pocos días de su debut en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico quedó descartado para el encuentro frente a Argelia, previsto para el próximo martes desde las 22, debido a una lesión muscular que sufrió durante el amistoso ante Honduras.

Aunque la confirmación oficial llegó en las últimas horas tras los estudios médicos correspondientes, la molestia se originó el pasado sábado, cuando el defensor disputó solamente el primer tiempo del encuentro preparatorio. Los exámenes determinaron que padece una leve distensión en el sóleo de la pierna izquierda, una lesión que no compromete su continuidad en la Copa del Mundo.

El jueves por la noche, Tagliafico mantuvo una reunión con el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y con el equipo médico de la Albiceleste para definir los pasos a seguir en su recuperación. Posteriormente realizó trabajos de fisioterapia con el objetivo de acelerar los tiempos y llegar en condiciones al segundo compromiso de la fase de grupos.

Desde la delegación argentina son optimistas respecto a su evolución. Consideran que se trata de una lesión menor y que el sóleo es un músculo que suele responder favorablemente al tratamiento. Por ese motivo, el defensor no fue desafectado del plantel y la intención es que pueda estar disponible para enfrentar a Austria el próximo 22 de junio.

Ante este escenario, todo indica que Facundo Medina será el elegido para ocupar el lateral izquierdo en el estreno mundialista. El futbolista del Olympique de Marsella se desempeña habitualmente como defensor central, aunque ya ha cumplido esa función tanto en su club como en la Selección. De hecho, reemplazó a Tagliafico frente a Honduras y también actuó por ese sector en el amistoso ante Islandia.

La respuesta de Medina dejó conforme al cuerpo técnico, que valora su solidez defensiva y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en la última línea. Esa versatilidad también influyó en la decisión de convocar a Marcos Senesi para cubrir la baja de Leonardo Balerdi, descartando el regreso de un lateral natural como Marcos Acuña.

De esta manera, Argentina deberá afrontar su debut frente a Argelia con una modificación obligada en defensa, aunque con la tranquilidad de que Tagliafico podría volver a estar disponible en los próximos encuentros del torneo.