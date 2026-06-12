La niebla demoró la llegada de Arruabarrena y Boca aguarda por su presentación oficial

El vuelo que trasladaba al nuevo entrenador Xeneize fue desviado a Córdoba por cuestiones climáticas. Se espera que llegue a Buenos Aires en las próximas horas para asumir formalmente y comenzar su segundo ciclo en el club.

Hoy 11:55

Boca Juniors deberá esperar algunas horas más para recibir oficialmente a Rodolfo Arruabarrena. El vuelo que trasladaba al entrenador hacia Buenos Aires fue desviado a Córdoba debido a la intensa niebla que afectó la zona del aeropuerto de Ezeiza durante la mañana de este viernes.

A pesar de este contratiempo, desde el club confían en que el Vasco arribará a la capital en las próximas horas para completar los trámites pendientes y ser presentado oficialmente durante el fin de semana por el presidente Juan Román Riquelme.

El nuevo conductor xeneize reemplazará a Claudio Úbeda y pondrá en marcha su segundo ciclo al frente del club. La pretemporada comenzará el próximo 18 de junio en el predio que Boca posee en Ezeiza, donde empezará a trabajar de cara a los compromisos del segundo semestre.

La primera etapa de Arruabarrena en la institución se extendió entre agosto de 2014 y febrero de 2016, período en el que conquistó dos títulos y dejó una buena imagen entre los hinchas. Ahora buscará devolver al equipo a los primeros planos y consolidar un proyecto deportivo a largo plazo.

El cuerpo técnico que acompañará al Vasco

El entrenador llegará acompañado por colaboradores de confianza. Diego Markic será nuevamente su principal ayudante de campo, mientras que Juan Gobet, integrante de su grupo de trabajo desde 2018, también formará parte del cuerpo técnico. A ellos se sumará el egipcio Amr Mokhtar, a quien conoció durante su paso por Pyramids FC.

Además, Gustavo Roberti será el preparador físico principal, aunque todavía resta definir quién ocupará el segundo puesto en esa área y quién será el responsable de entrenar a los arqueros.

Comienzan los cambios en el plantel

Aunque aún no estampó la firma en su contrato, Arruabarrena ya trabaja junto a la dirigencia en la planificación del plantel. Según trascendió, el entrenador tomó decisiones importantes respecto a varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta para la nueva etapa.

En ese sentido, Boca ya negocia las salidas de Ánder Herrera y Nicolás Orsini, mientras que otros jugadores como Juan Ramírez, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson también serán evaluados durante la pretemporada para definir su futuro.

Por otra parte, el nuevo técnico pretende potenciar el trabajo de las divisiones inferiores y brindar oportunidades a los jóvenes que considere preparados para dar el salto al plantel profesional. La intención es incrementar la competencia interna y construir una base sólida para los próximos desafíos del club.