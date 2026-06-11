En vivo: Franco Colapinto afronta la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona

El argentino tuvo un buen inicio de competencia en el tradicional Circuito de Cataluña, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026. Russell fue el mejor.

Hoy 12:45

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ A FRANCO COLAPINTO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera prueba

«Me siento más cómodo con el auto«, había dicho Franco Colapinto antes del inició del Gran Premio de Barcelona, y esa «comodidad» quedó demostrado en la práctica inicial de Gran Premio de Barcelona, la 7ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, en donde concretó una buena referencia a bordo del Alpine A526, siendo sexto tras registrar el mejor paso en 1m17s893, una marca interesante considerando que la escuadra de Enstone utiliza en la cita catalana mínimos desarrollos técnicos y aerodinámicos.

Si bien en el comienzo -y tras un par de giros- el argentino tuvo una parada en boxes para que los ingenieros revisen la parte posterior del coche, pudo continuar su plan y cumplir con la media hora inicial en donde dio una docena de vueltas con tres juegos de neumáticos medios nuevos, transitando los 4.657 metros del escenario inaugurado en 1991.

En los siguientes 30 minutos, Colapinto trabajó con neumáticos blandos. Al calzar el primer set logró marcar su mejor vuelta, y con un segundo juego fue elaborando una serie de giros para evaluar el funcionamiento del coche con miras las siguientes sesiones, demostrando un ritmo estable con vueltas de 80 segundos; sobre el cierre volvió a cambiar por un cuarto juego de caucho medio, para cerrar su labor en esta práctica.

Por su parte, Pierre Gasly, su compañero de equipo y reciente premiado con el tercer puesto tras la revisión que solicitó Alpine a la FIA sobre las penalizaciones en Mónaco, fue 17° a seis décimas del pilarense, y luego de reportar inconvenientes en su máquina durante la sesión catalana.

Russell empezó firme con su Mercedes

El británico George Russell encabezó la sesión de ensayos del GP catalán con el Mercedes, consiguiendo marcar 1m16s363, con el objetivo de revertir el magro fin de semana en Montecarlo aunque en esta tanda no giró el italiano Kimi Antonelli quien cedió su auto al danés Frederik Vesti (15°), piloto tester para esta prueba.

Oscar Piastri (McLaren) se ubicó segundo a 203/1000, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) quien giró a 520 milésimas de Russell; luego se escalonaron Max Verstappen (se quejó de la estabilidad de su Red Bull), y los tester Leonardo Fornaroli (McLaren de Lando Norris) y Paul Aron (Audi de Nico Hülkenberg).

A ellos los siguieron en el orden Liam Lawson (Racing Bulls), el novato Dino Beganovic (Ferrari de Lewis Hamilton), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el argentino Colapinto (Alpine) quien completó 28 giros y quedó a 1s530 de Russell, y se prepara para cerrar la jornada con la segunda práctica del GP catalán, a partir de la hora 12:00 de nuestro país.

Cronograma del GP de España

Viernes 12 de junio

08:30: Práctica libre 1

12:00: Práctica libre 2

Sábado 13 de junio

07:30: Práctica libre 3

11:00: Clasificación

Domingo 14 de junio