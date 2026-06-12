F2: Nicolás Varrone selló el 7° lugar de la Clasificación en Barcelona

El argentino consiguió una sólida posición en la tanda de clasificación, que le permitirá largar 4° el Sprint y 7° la Carrera del domingo.

Hoy 11:52

La Clasificación de la FIA Fórmula 2 tuvo a Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) ocupando el 7° puesto de la tabla de tiempos, en el marco del GP de Barcelona. En tanto, la pole position quedó en poder de Rafael Camara (Invicta Racing) con un registro de 1m24s810.

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Un desliz llevó al argentino a tocar el límite de la pista, inclusive la leca, con evidente tendencia de sobreviraje. Pero, sin contar este primer intento, en la segunda oportunidad que tuvo se consolidó entre los más veloces.

A la hora de mejorar los registros, Rafael Camara (Invicta) dejó en el reloj la nueva referencia y fue seguido de cerca por el paraguayo Joshua Durksen (Invicta). En esta tanda, Nicolás Varrone ascendió al 7° lugar con récord en el tercer parcial y a 427 milésimas del mejor en la vuelta. Tras una bandera roja, por el despiste del japonés Miyata, las principales posiciones no cambiaron y el bonaerense sostuvo la posición.

La Carrera Sprint se disputará el sábado a las 9:15hs de Argentina sobre 26 giros con Varrone largando cuarto, pues se invierten las diez mejores posiciones para esta competencia. En tanto, la Carrera Principal será el domingo a las 6:25hs con 37 vueltas por cumplir con Nico saliendo del séptimo cajón.

Cómo le fue a Nicolás Varrone en la primera práctica

Habiendo sumado 14 puntos en lo que va del año, Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) comienza el fin de semana del GP de Barcelona con gran ilusión. Del mismo modo, se enfrenta a uno de los circuitos más conocidos por los equipos con base europea no solo para la FIA Fórmula 2 sino categorías menores.

Laurens van Hoepen (Trident) terminó los entrenamientos libres en primera posición con un tiempo de 1m26s776 con el que superó por poco a Roman Bilinski (Dams). En tanto que el representante Rodin Motorsport, Alexander Dunne, terminó a menos de una décima de segundo, en el tercer lugar.

La gran cantidad de datos acumulados en el Circuit de Barcelona-Catalunya hizo que no hubiera grandes sorpresas ni que se viera todo el potencial que se espera en la Clasificación de las 10:55 horas (de Argentina). En el comienzo de la tanda hubo acercamientos, incluyendo a Sebastián Montoya, Kush Maini o Nico Varrone encerrados en una décima de lo mejor, pero los tiempos veloces mejoraron y la bandera roja a 12 minutos de terminar la tanda (trompo de Noel León, atrapado en la vía de escape) no permitió bajar las marcas.