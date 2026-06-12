"Hay un buen plantel": el primer mensaje de Arruabarrena tras llegar a Buenos Aires

El entrenador aterrizó en Ezeiza tras la demora provocada por la niebla y dejó un mensaje optimista sobre el plantel de Boca. En las próximas horas firmará su contrato y comenzará a trabajar junto a Juan Román Riquelme.

Hoy 12:40

Después de varias horas de incertidumbre por las condiciones climáticas, Rodolfo Arruabarrena finalmente llegó a Buenos Aires y quedó a un paso de convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de Boca Juniors. El vuelo que lo trasladaba había sido desviado a Córdoba por la intensa niebla que afectó al aeropuerto de Ezeiza, pero una vez normalizada la situación pudo completar el viaje.

Apenas arribó, el Vasco dialogó con los medios y dejó en claro su confianza en el plantel que tendrá a disposición para afrontar esta nueva etapa en el club.

"Confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa con mi familia", expresó el entrenador, quien además reconoció que tendrá una intensa jornada de trabajo por delante. "Hoy va a ser un día largo", agregó antes de trasladarse al predio de Ezeiza.

Arruabarrena se reunirá con Juan Román Riquelme para ultimar detalles de su contrato y comenzar oficialmente su segundo ciclo al frente del conjunto xeneize. La pretemporada está programada para comenzar el próximo 18 de junio, también en el complejo que el club posee en Ezeiza.

El cuerpo técnico que acompañará al Vasco

El nuevo entrenador estará acompañado por un grupo de colaboradores de confianza. Diego Markic volverá a ser su principal ayudante de campo, mientras que Juan Gobet, integrante de su equipo desde 2018, también formará parte del proyecto. Además se sumará el egipcio Amr Mokhtar, a quien conoció durante su experiencia en Pyramids FC.

Por su parte, Gustavo Roberti será el preparador físico principal, aunque todavía resta definir quién ocupará el segundo cargo en esa área y quién estará a cargo del trabajo específico con los arqueros.

Comienza la reestructuración del plantel

A pesar de que aún no firmó su vínculo, el técnico ya tomó algunas decisiones junto a la dirigencia. La intención es realizar una profunda evaluación del plantel y avanzar con la salida de varios futbolistas que no tendrían lugar en el nuevo proyecto.

Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades de dejar el club figuran Ánder Herrera y Nicolás Orsini, cuyas desvinculaciones ya están siendo analizadas. También serán observados durante la pretemporada Juan Ramírez, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson, entre otros jugadores.

Además de buscar refuerzos de jerarquía para afrontar las competencias del segundo semestre, Arruabarrena pretende darle un fuerte protagonismo a las divisiones inferiores. Su idea es promover jóvenes con condiciones para competir en Primera División y generar una mayor competencia interna dentro del plantel profesional.

Con la llegada ya concretada y la firma del contrato a la vuelta de la esquina, Boca Juniors inicia una nueva etapa con la ilusión de volver a pelear por los títulos bajo la conducción de un viejo conocido de la casa.