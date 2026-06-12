Boca acelera por Romaña: Riquelme encabeza las negociaciones con San Lorenzo

El presidente Xeneize retomó personalmente las gestiones para incorporar al defensor colombiano, una de las prioridades de Rodolfo Arruabarrena para reforzar la defensa de cara al segundo semestre.

Hoy 13:17

Boca Juniors volvió a poner sus ojos en Jhohan Romaña y esta vez la negociación parece tomar mayor impulso. El defensor de San Lorenzo es nuevamente uno de los principales objetivos del mercado de pases y Juan Román Riquelme decidió involucrarse de manera directa para intentar concretar su llegada.

El presidente xeneize ya mantuvo contactos con el entorno del futbolista colombiano, a quien le expresó su deseo de sumarlo al plantel que conducirá Rodolfo Arruabarrena. Además, le consultó cuáles son sus planes para el futuro y si está dispuesto a afrontar un nuevo desafío en su carrera.

La búsqueda de un marcador central es una de las prioridades para el nuevo cuerpo técnico y Romaña aparece como una opción ideal por sus características físicas, su experiencia en el fútbol argentino y el gran nivel que mostró en San Lorenzo durante las últimas temporadas.

San Lorenzo no quiere desprenderse de una de sus figuras

Por el momento, el zaguero mantiene el foco puesto en el conjunto azulgrana. El entrenador Gustavo Álvarez lo considera una pieza importante para la pretemporada y espera contar con él para afrontar la segunda parte del año.

Sin embargo, en Boedo son conscientes de que el interés por el colombiano es constante y que cada mercado de pases aparecen nuevos sondeos. A sus 27 años, el defensor siempre manifestó su deseo de dar el salto al fútbol europeo, aunque una propuesta deportiva y económica de Boca podría modificar sus planes.

En los próximos días, Riquelme podría comunicarse directamente con Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo, para avanzar en una negociación que promete ser compleja. Desde el club azulgrana no tienen intención de desprenderse fácilmente de uno de sus jugadores más importantes.

Una ventaja importante para Boca

Hay un detalle que favorece al conjunto de la Ribera. Aunque nació en Apartadó, Colombia, Romaña cuenta con ciudadanía argentina y no ocupa cupo de extranjero, un aspecto clave para la planificación del plantel.

La situación es diferente en los casos de Álvaro Montero, arquero de Vélez, y Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia, quienes también aparecen en el radar xeneize y sí ocuparían plaza de extranjero.

Por esa razón, la dirigencia trabaja paralelamente en algunas salidas. Todo indica que Marcelo Saracchi podría dejar el club nuevamente, mientras que Carlos Palacios analiza propuestas para regresar a Chile y Ánder Herrera está muy cerca de rescindir su contrato.

Con Arruabarrena recién llegado y el mercado de pases en movimiento, Boca busca dar el primer golpe con la contratación de Jhohan Romaña, uno de los nombres más pretendidos por la nueva conducción futbolística del club.