Se realizaron dos jornadas quirúrgicas en el nuevo Hospital Zonal de Pinto

Los pacientes intervenidos son residentes de tres departamentos de la provincia: Pinto (Aguirre), Villa Unión (Mitre) y Real Sayana (Avellaneda).

Hoy 12:28

“Durante dos días consecutivos se llevaron adelante jornadas de cirugías programadas en el nuevo Hospital Zonal de Pinto, con el equipo quirúrgico itinerante del interior, alcanzando un total de 16 pacientes intervenidos, brindando respuestas concretas a vecinos de la ciudad y de distintas localidades de la zona de influencia.

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Estas acciones permiten acercar prestaciones médicas de calidad al interior provincial, evitando traslados y fortaleciendo el acceso a la salud pública para quienes más lo necesitan.

Agradecemos el compromiso, la dedicación y el profesionalismo de todo el equipo de salud que hizo posible esta importante labor, reafirmando el compromiso del nuevo Hospital Zonal de Pinto con la atención integral y el bienestar de la comunidad. Más salud, más cerca de la gente”, dijo el Dr. Emanuel Olivera Director del nuevo Hospital Zonal Dr. Francisco Calise de la ciudad de Pinto.

Las 16 intervenciones quirúrgicas fueron: colecistectomías, hernias inguinales, hernias umbilicales, hernia de Spiguel, hemorroides, fístulas perianales, con técnicas mínimamente invasivas y por video laparoscopía, permitiendo una evolución posquirúrgica más rápida pudiendo los pacientes retomar en poco tiempo a sus actividades laboras, familiares, etc.

Los pacientes intervenidos son residentes de tres departamentos de la provincia: Pinto (Aguirre), Villa Unión (Mitre) y Real Sayana (Avellaneda).

El Programa Quirúrgico Itinerante del Interior es del Ministerio de Salud de la Provincia y en esta oportunidad la composición del equipo estuvo constituido por los médicos cirujanos Dr. Maximiliano del Pino, Dr. Matías Castaño, la médica anestesióloga Dra. María Lina Morales y técnica en anestesia Alejandra Geréz, instrumentadoras Noelia Gramajo y Andrea Báez con la coordinación de la Lic. Iris Peralta, técnicos en radiología Diego Ponce e Ivana Artaza, jefe de enfermería José Gorosito, administración Nelson Rodríguez, maestranza Edhit Ricarte y Sandra Montenegro, logística Miguel Ángel Orellana.

El Programa Quirúrgico Itinerante del Interior se desarrolla en otros hospitales del interior como Monte Quemado, Quimilí, Fernández, Añatuya, Frías, Termas, Loreto, Ojo de Agua y Sumampa con la coordinación de distintas áreas centrales del sistema sanitario provincial, entre ellas la Dirección del interior a cargo de la Dra. Graciela Alzogaray, el Coordinador General del Ministerio Cdor. Norberto Zanni, el Secretario de Salud Dr. Gustavo Sabalza y la Ministra de Salud Lic. Natividad Nassif.