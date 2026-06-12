Trueno publicó el video de “Pumas” junto a Milo J: el tema más escuchado de TURR4ZO

La producción oscila entre lo nítido y lo difuso, entre primerísimos primeros planos y tomas distantes, mostrando a Trueno y Milo J rompiendo la cuarta pared y mirando fijamente al lente.

Hoy 13:50

Trueno anunció la salida del video “Pumas”, canción que forma parte de su disco TURR4ZO y que tiene a Milo J como invitado. Grabado en Buenos Aires, el clip captura la energía de la letra.

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El tema describe la experiencia de la migración, que atraviesa la vida de cientos de miles de familias latinoamericanas, evocando la célebre canción de Facundo Cabral “No soy de aquí, ni soy de allá”.

El video fue dirigido por Clemente Bruzzone y Agustín Puente, de The Movement, y muestra a los protagonistas en un descampado en medio de la noche, con tomas en blanco y negro que simulan una grabación infrarroja.

Una narrativa alrededor de los pumas, animales generalmente nocturnos que inician sus desplazamientos y actividades de caza en la madrugada.

Visualmente, la producción oscila entre lo nítido y lo difuso, entre primerísimos primeros planos y tomas distantes, mostrando a Trueno y Milo J rompiendo la cuarta pared y mirando fijamente al lente. Una metáfora perfecta de la vida del migrante que madruga y construye desde las sombras.

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Los detalles de “Pumas”

Es el tema más escuchado de TURR4ZO, con más de 20 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además de Cabral, Trueno sampleó “Cuando Llora Mi Guitarra” de Chaqueño Palavecino, enriqueciendo el mensaje de regreso a las raíces que el intérprete propone en el álbum.

Este es el tercer video oficial que el cantante compartió de su más reciente álbum, que sigue a los cortes “Turrazo” y “X unas llantas”, ambos también dirigidos por Bruzzone y Puente.

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El disco, lanzado el pasado 24 de abril, es el proyecto más ambicioso de su carrera. Una obra que investiga las raíces musicales argentinas en el epicentro del hip-hop global, con Trueno como su voz más visible.

El joven cantante se prepara para mostrar las canciones por importantes escenarios del mundo, iniciando su gira el 20 de junio , en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, junto a Gorillaz.

En el marco del tour, Trueno visitará Japón, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con presentaciones confirmadas en países como Ecuador, Perú, Chile, España, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, México y Argentina.