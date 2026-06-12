Pablo Rico llamó a construir una agenda común para potenciar las economías regionales

El titular de la Cámara Argentina de Economías Regionales participó del foro realizado en el Fórum de la capital y pidió mayor articulación entre sectores productivos y el Estado.

Hoy 11:11

En el marco del 1° Foro de Economías Regionales de la Argentina, que se desarrolla en el Fórum de la ciudad capital, el presidente de la Cámara Argentina de Economías Regionales, Pablo Rico, brindó una extensa exposición en la que subrayó la importancia de consolidar una agenda de trabajo común entre provincias, sectores productivos y el Estado.

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Ante autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladores, empresarios y productores de todo el país, Rico remarcó que las economías regionales son el motor productivo del interior argentino y representan la diversidad de actividades que sostienen el empleo y el arraigo en cada territorio.

Durante su intervención, sostuvo que detrás de cada producción hay familias, trabajadores, cooperativas y comunidades enteras que sostienen la actividad económica en cada región del país, y valoró la necesidad de fortalecer esos entramados productivos.

Asimismo, planteó que durante años los distintos sectores trabajaron de manera aislada, lo que limitó el crecimiento conjunto, y destacó que la creación de la Cámara busca justamente unificar voces y construir una estrategia compartida.

En ese sentido, señaló que el desafío es mejorar la competitividad, promover inversiones, agregar valor en origen y ampliar la capacidad exportadora de las economías regionales, generando más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, Rico remarcó la importancia de la articulación entre producción, ciencia y tecnología, y afirmó que el objetivo de la entidad es funcionar como un puente entre los distintos actores del sistema productivo para potenciar el desarrollo federal.