Clodomira impulsa al sector productivo con la puesta en marcha del Programa Rastra Subsidiada

La iniciativa permitirá a pequeños y medianos productores acceder a labores agrícolas a bajo costo, en el marco de una política pública orientada a reactivar la producción local.

Hoy 12:16

El intendente Daniel Ruiz puso en marcha este jueves el Programa Rastra Subsidiada, en un acto que contó con la participación de un importante número de pequeños y medianos productores de toda el área de influencia de Clodomira.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa forma parte de una política pública destinada a acompañar y fortalecer al sector productivo de la ciudad, con eje en la reactivación de la agricultura y el apoyo directo a quienes trabajan la tierra.

A través de este programa, cada productor adherido podrá acceder al servicio de rastra subsidiada por $25.000 por hectárea, lo que representa un aporte significativo para aliviar costos y fomentar la producción.

“Este programa representa una herramienta concreta para impulsar la producción, aliviar costos y brindar mayores oportunidades a quienes día a día trabajan la tierra”, expresó Ruiz durante el lanzamiento.

El jefe comunal también destacó el reconocimiento obtenido por la iniciativa: “Es un orgullo destacar que durante el año 2025 esta iniciativa fue reconocida entre las 300 políticas públicas más importantes del país, consolidándose como una experiencia exitosa de apoyo al productor”.

En ese sentido, agregó que el municipio continúa trabajando con una visión de desarrollo sostenida: “Seguimos trabajando con el ejemplo y la visión que impulsan nuestro senador nacional Gerardo Zamora y el gobernador de la provincia, Elías Suárez, promoviendo un Estado presente que acompaña a los pequeños y medianos productores, fortalece el motor productivo y genera más oportunidades para todos”.

La medida fue celebrada por los productores presentes, quienes valoraron el acompañamiento del municipio y renovaron su compromiso de seguir trabajando para contribuir al crecimiento productivo de la provincia.