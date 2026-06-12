Detuvieron a un hombre por engañar y abusar de modelos con castings falsos

La convocatoria se realizaba a través de las redes sociales, donde buscaban chicas a partir de los 13 años para ser parte de la agencia de modelaje.

Hoy 11:51

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de liderar una empresa que promocionaba falsos castings de modelos para abusar de ellas en San Nicolás. El sospechoso tiene graves antecedentes penales.

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La convocatoria se realizaba a través de las redes sociales, donde buscaban chicas a partir de los 13 años para ser parte de la agencia de modelaje. La investigación comenzó a raíz de una serie de denuncias radicadas por dos jóvenes que aseguraron haberse contactado con el imputado a partir de los avisos.

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Sin embargo, durante los encuentros, les habría tomado medidas corporales y fotografías que fueron consideradas constitutivas de abuso sexual. Noticias Argentinas informó que el denunciado, de 39 años, se presentaba como productor de la empresa y ya había sido condenado por el delito de abuso sexual reiterado.

La investigación es llevada adelante por la División Delitos contra la Integridad Sexual, que recopiló publicaciones de otras víctimas relatando situaciones similares.

Por una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48, el hombre fue detenido en la vía pública, en las calles Tucumán y Montevideo. Durante el operativo, los oficiales secuestraron un auto Chevrolet Corsa y dos celulares.

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Respecto a sus antecedentes penales, fue denunciado en marzo de 2013 por abuso sexual y condenado a tres años de prisión condicional en diciembre de 2017, aunque en 2022 la causa fue archivada porque cumplió con las normas de conducta.

También registraba otra denuncia de la misma índole radicada en 2025, donde la víctima aseguró haber sido captada de la misma manera que se investiga actualmente, por lo que se unificó con la causa abierta este año.