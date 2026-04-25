Aprehendido en Tucumán tras intentar huir con cocaína en su poder

En Tucumán, un hombre fue aprehendido por la policía con cocaína en su poder tras intentar huir de la escena delictiva.

25/04/2026

En un reciente operativo policial en Tucumán, un hombre fue aprehendido tras intentar huir mientras se encontraba en una situación sospechosa. Los efectivos de la Comisaría Banda del Río Salí realizaban tareas de investigación por delitos contra la propiedad en la ciudad de Alderetes cuando observaron un comportamiento inusual.

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El sospechoso, que se encontraba en calle Alejandro Heredia al 300, fue visto empujando puertas y ventanas de varias viviendas, lo que levantó las alarmas entre los oficiales. Al aproximarse para identificarlo, el hombre reaccionó de manera alterada y trató de escapar.

A pesar de su intento de fuga, los uniformados lograron alcanzarlo a pocos metros, realizando una requisa que reveló que llevaba consigo una bolsa plástica con envoltorios de papel metalizado.

Posteriormente, el personal de la DIDROP Este llevó a cabo pruebas de campo, confirmando que el contenido de los envoltorios era cocaína, distribuida en 50 “ravioles”. Esta confirmación llevó a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo a validar la aprehensión del individuo.

El detenido, cuyo nombre no ha sido revelado, quedó a disposición de la Justicia, enfrentando cargos por posesión de sustancias prohibidas. Este caso resalta la eficacia de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La intervención policial fue objeto de una aglomeración de personas que intentaron entorpecer el procedimiento, un hecho que destaca los desafíos a los que se enfrentan los agentes en situaciones de alta tensión. Sin embargo, la rápida acción de los efectivos permitió que la operación se desarrollara con éxito.