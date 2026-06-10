Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 16º
X
Policiales

Maco: recuperaron bienes robados y detuvieron a un sospechoso tras un allanamiento

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Solares. Durante el operativo secuestraron diversos elementos vinculados a una causa por robo y detuvieron a un joven de 26 años.

Hoy 21:54
Maco allanamiento

Un allanamiento realizado en la localidad de Maco permitió recuperar diversos bienes vinculados a una causa por robo y culminó con la detención de un hombre de 26 años, señalado como presunto responsable del hecho investigado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, la medida judicial fue concretada por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 54 en una vivienda del barrio Solares, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia de un hecho contra la propiedad. Las tareas investigativas y la recolección de pruebas permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento correspondiente.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron seis llaves de luz con sus respectivos tomacorrientes de color blanco, cuatro tomacorrientes desarmados y una consola de videojuegos PlayStation 3, elementos que guardarían relación con la causa que se investiga y que serán sometidos a las pericias de rigor.

Además, en el inmueble fue detenido un joven de 26 años, quien quedó señalado como sospechoso en la investigación. Los efectivos procedieron a su traslado a sede policial mientras continúan las averiguaciones para esclarecer por completo las circunstancias del hecho denunciado.

El procedimiento fue realizado en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Capital. El detenido quedó alojado en dependencia policial y a disposición de la Justicia, mientras que los bienes recuperados fueron incorporados al expediente judicial correspondiente.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán
  2. 2. El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos
  3. 3. “Te voy a reventar la cara...”: una madre amenazó a una docente por una nota sobre su hija
  4. 4. El gobernador Elías Suárez presentó “ServicioSGO”, la nueva plataforma digital para impulsar el trabajo local y la economía del conocimiento
  5. 5. Habló la dueña de la casa incendiada tras el crimen de Lucas Roldán: “Perdí todo”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT