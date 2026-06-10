Maco: recuperaron bienes robados y detuvieron a un sospechoso tras un allanamiento

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Solares. Durante el operativo secuestraron diversos elementos vinculados a una causa por robo y detuvieron a un joven de 26 años.

Hoy 21:54

Un allanamiento realizado en la localidad de Maco permitió recuperar diversos bienes vinculados a una causa por robo y culminó con la detención de un hombre de 26 años, señalado como presunto responsable del hecho investigado.

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Según informaron fuentes policiales, la medida judicial fue concretada por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 54 en una vivienda del barrio Solares, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia de un hecho contra la propiedad. Las tareas investigativas y la recolección de pruebas permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento correspondiente.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron seis llaves de luz con sus respectivos tomacorrientes de color blanco, cuatro tomacorrientes desarmados y una consola de videojuegos PlayStation 3, elementos que guardarían relación con la causa que se investiga y que serán sometidos a las pericias de rigor.

Además, en el inmueble fue detenido un joven de 26 años, quien quedó señalado como sospechoso en la investigación. Los efectivos procedieron a su traslado a sede policial mientras continúan las averiguaciones para esclarecer por completo las circunstancias del hecho denunciado.

El procedimiento fue realizado en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Capital. El detenido quedó alojado en dependencia policial y a disposición de la Justicia, mientras que los bienes recuperados fueron incorporados al expediente judicial correspondiente.