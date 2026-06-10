Convocan a presentar trabajos para el Segundo Congreso Argentino de Políticas Sociales

Dicho congreso se realizará el 3 y 4 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Hoy 21:51

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a través de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, forma parte de la organización del Segundo Congreso Argentino de Políticas Sociales, que se realizará los días 3 y 4 de septiembre de 2026 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

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Bajo el lema “El Estado social en riesgo. Disputas en torno a la política social, los derechos humanos y la reproducción de la vida”, el encuentro reunirá a investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y actores vinculados al campo de las políticas públicas para reflexionar sobre los desafíos que atraviesan actualmente las políticas sociales en Argentina y la región.

La convocatoria es impulsada por la Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales (RIPPSO) y el Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social (IPSIS) de la UNC, espacios de los que forma parte activa la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria de la UNSE.

En ese marco, la directora de la carrera, Dra. Lia Zóttola, destacó la relevancia del evento y el compromiso sostenido de la universidad santiagueña en este ámbito de trabajo académico e institucional. “La importancia que tiene este congreso en el contexto social y político que atraviesa el país es fundamental”, afirmó.

Zóttola recordó que la RIPPSO cuenta con una trayectoria de aproximadamente ocho años y que la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria tuvo un rol destacado dentro de la red durante el período 2022-2025, cuando ejerció su presidencia.

“La maestría forma parte de esta red desde sus inicios y actualmente integra la comisión organizadora del congreso, además de participar en la coordinación de la mesa temática sobre políticas de salud”, explicó.

El congreso abordará una amplia variedad de ejes temáticos vinculados a las problemáticas sociales contemporáneas. Entre ellos se encuentran las políticas de promoción y asistencia social, salud, seguridad social, cuidados, educación, ciencia y cultura, vivienda y hábitat, trabajo y economía social, soberanía alimentaria, géneros y diversidades, conflictos sociales, producción de conocimientos y formación en políticas sociales.

“Creemos que estamos en un momento de país en el que necesitamos implicarnos y ser protagonistas de estos debates”, expresó.

Convocatoria abierta

En el marco de la organización del congreso, se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de resúmenes ampliados vinculados a los distintos ejes temáticos.

Los trabajos podrán enviarse hasta el próximo 16 de junio de 2026 al correo electrónico: 2.congreso.arg.politicas.sociales@gmail.com.

La información completa sobre la convocatoria, los requisitos de presentación y las circulares del evento se encuentran disponibles en el sitio web de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba; así como también en las redes sociales de la Facultad de Humanidades.

Desde la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria invitaron a docentes, investigadores, estudiantes de posgrado, profesionales y equipos de trabajo de la región a sumarse a este espacio federal de discusión académica y producción de conocimientos en torno a las políticas sociales.