La oposición impulsó la emergencia nacional por violencia de género y LLA se desmarcó del proyecto

La iniciativa propone declarar la emergencia pública nacional por dos años, con posibilidad de prórroga. El proyecto obtuvo 16 firmas en comisión y generó un fuerte cruce entre la oposición y el oficialismo.

Hoy 22:44

Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición consiguieron este miércoles dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra mujeres y diversidades. La iniciativa fue debatida en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y obtuvo 16 firmas, mientras que La Libertad Avanza decidió no acompañar el proyecto.

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La propuesta establece la declaración de la emergencia por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por igual período, y tiene como objetivo reforzar las políticas destinadas a prevenir y reducir los casos de violencia de género en todo el país. El debate se produjo en medio de una creciente preocupación social por los femicidios y episodios de violencia contra mujeres y diversidades.

Durante la reunión, la diputada Nancy Sand, de Unión por la Patria, sostuvo que la situación continúa siendo una problemática urgente y advirtió sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas. La legisladora remarcó que los índices registrados en los últimos años justifican la declaración de la emergencia nacional.

En ese sentido, señaló que durante 2024 se reportaron 147 femicidios, mientras que en 2025 la cifra osciló entre 200 y 271 casos según distintas fuentes. Además, indicó que en lo que va de 2026 ya se contabilizan entre 95 y 105 víctimas fatales, lo que representa un caso cada 35 horas.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, cuestionó el desmantelamiento de programas vinculados a las políticas de género y advirtió sobre la necesidad de reforzar las herramientas estatales destinadas a la prevención de la violencia. También mencionó que durante este año se registraron 125 tentativas de femicidio y alertó sobre el impacto del desfinanciamiento de áreas vinculadas a la asistencia de las víctimas.

Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman anticipó el acompañamiento al dictamen de mayoría, aunque aclaró que su bloque mantiene algunas diferencias parciales respecto del texto. La exdiputada sostuvo que cualquier transformación efectiva requiere recursos presupuestarios específicos para garantizar la protección de las víctimas y la investigación de los hechos.

La postura contraria fue expresada por María Gabriela Flores, representante de La Libertad Avanza, quien cuestionó el tratamiento del proyecto y consideró que la propuesta presenta deficiencias en su redacción. Además, rechazó que el oficialismo sea señalado como indiferente frente a la problemática.

"Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios", sostuvo la legisladora, quien también aseguró que el proyecto tiene un carácter "efectista y oportunista".

Con el dictamen ya firmado, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto de la Cámara de Diputados, donde deberá reunir los consensos necesarios para convertirse en ley. El debate promete convertirse en uno de los temas de mayor discusión política en las próximas semanas, en medio de posiciones enfrentadas sobre el rol del Estado en la prevención de la violencia de género.