Ex jugadores y entrenadores analizaron en LO el Mundial 2026 y se ilusionan con la Selección Argentina

En una nueva edición de Libertad de Opinión, por Canal 7 de Santiago del Estero, René "Pinino" Ruiz, Mario Bevilacqua y Cristian Mazzón compartieron sus sensaciones de cara al inicio de la Copa del Mundo.

Hoy 22:24

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el programa Libertad de Opinión, que se emite por Canal 7 de Santiago del Estero, reunió a tres reconocidas figuras del fútbol: René "Pinino" Ruiz, Mario Bevilacqua y Cristian Mazzón, quienes analizaron el presente de la Selección Argentina y las particularidades de una Copa del Mundo que promete ser diferente a las anteriores.

El primero en tomar la palabra fue Pinino Ruiz, quien expresó la ilusión que genera una nueva participación mundialista de la Albiceleste. "Somos argentinos y nos ilusionamos. Se dio después de tanta búsqueda. Muchas veces nos quedábamos amargados y con la ilusión de que Argentina avance. No sé qué Mundial veremos porque es diferente al anterior", sostuvo.

Por su parte, Mario Bevilacqua hizo referencia a la evolución del fútbol moderno y destacó el crecimiento de los equipos sudamericanos en ese aspecto. "Hoy se trabaja mucho y se hace hincapié en lo físico. En esa parte hemos igualado a los europeos, aunque seguimos admirando muchas cosas de ellos. Estaba viendo el otro día Argentina contra Francia y en el final nos ganaron en lo físico. De todas maneras, estamos ilusionados por este momento", comentó.

En tanto, Cristian Mazzón remarcó la importancia de las nuevas herramientas de trabajo y del aspecto mental dentro del alto rendimiento. "Hoy hay ventajas que antes no había, muchas herramientas y profesionales. Es otra cultura y el fútbol cambió mucho. El tema psicológico es muy importante", señaló. Además, agregó que "también hay que ver cómo llega cada rival" y definió a esta Copa del Mundo como "un Mundial raro con respecto a lo que venimos viendo".

Al analizar el presente del seleccionado argentino, Pinino Ruiz mostró cierta preocupación por la situación defensiva del equipo. "La defensa no llega con mucho rodaje porque hay varios lesionados. Habrá que ver la exigencia y los minutos que suman los jugadores. Pero el argentino tiene algo especial: ante estas situaciones siempre saca un plus", explicó.

Por último, Cristian Mazzón destacó la calidad del plantel dirigido por Lionel Scaloni y se mostró optimista de cara al certamen. "Argentina tiene mucho potencial y todos nos ilusionamos", afirmó.

La cuenta regresiva terminó y la expectativa crece en todo el país. Mientras la pelota está a punto de comenzar a rodar, las voces del fútbol santiagueño coinciden en un sentimiento compartido: la ilusión de volver a ver a la Selección Argentina peleando por lo más alto del mundo.