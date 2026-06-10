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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 16º
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Locales

La Feria Judicial de invierno se extenderá entre el 20 y 31 de julio

El receso de la mitad de año en curso se extenderá durante diez días hábiles, en que se atenderán casos urgentes y las causas en que se haya habilitado la Feria.

Hoy 22:21

El Poder Judicial de Santiago del Estero tendrá su receso de invierno a partir del lunes 20 de julio próximo y finalizará el viernes 31 del mismo mes, según la Acordada difundida por la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal.

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Durante esas dos semanas, la atención al público será de 9 a 12 horas, en todos los Centros Judiciales del interior provincial y en el Palacio de Tribunales capitalino, funcionando los diferentes organismos con personal afectado a cumplir tareas en ese período de tiempo.

Por lo tanto, la actividad habitual se retomará el lunes 3 de agosto.

De esta manera, se da cumplimiento al Art. 251 de la Ley Orgánica de los Tribunales, modificado por la Ley Provincial Nº 6661, la que establece que el receso judicial debe determinarse en los meses de julio o agosto, por el término de diez días hábiles.

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