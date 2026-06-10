Diputados distinguen a la Orquesta Típica Santiagueña por preservar y difundir el legado de Andrés Chazarreta

La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de beneplácito que reconoce el trabajo de la agrupación dirigida por Juan Pablo Varga Fonti. La iniciativa destaca su aporte a la preservación del patrimonio musical argentino en el marco de los 150 años del nacimiento del Patriarca del Folklore.

Hoy 21:48

La Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado martes 2 de junio un dictamen favorable al proyecto de resolución impulsado por la diputada nacional Cecilia López Pasquali para expresar beneplácito por la conformación de la Orquesta Típica Santiagueña, agrupación dirigida por Juan Pablo Varga Fonti y dedicada a la investigación, preservación y difusión del legado artístico de Andrés Avelino Chazarreta, al cumplirse 150 años de su nacimiento.

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La iniciativa forma parte del Trámite Parlamentario N.º 051/2026, ingresado el 14 de mayo de este año, y fue tratada junto a otros proyectos vinculados al patrimonio cultural argentino. Según expresó la legisladora santiagueña a través de sus redes sociales, durante la reunión de la Comisión de Cultura fueron aprobados tres proyectos de su autoría: el beneplácito por el 150.º aniversario del natalicio de Andrés Chazarreta, el beneplácito por la conformación de la Orquesta Típica Santiagueña y el beneplácito por los 120 años de la inauguración del Palacio del Congreso Nacional.

La coincidencia de estas iniciativas dentro de una misma jornada legislativa no resulta menor. Tanto el reconocimiento al Patriarca del Folklore como el otorgado a la Orquesta Típica Santiagueña remiten a una misma idea: la preservación y proyección de una parte esencial de la identidad cultural argentina nacida en Santiago del Estero.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto parlamentario, la agrupación tuvo su origen en el trabajo de investigación histórica y documental "Andrés Chazarreta en su faz artística, social y política", desarrollado por Juan Pablo Varga Fonti.

A partir del estudio y análisis de fonogramas registrados entre 1923 y 1959, el proyecto se propuso reconstruir con criterios de rigor histórico los arreglos, estilos interpretativos e instrumentaciones que caracterizaron a la histórica Orquesta Típica de Arte Nativo del Norte Argentino fundada por Chazarreta.

La orquesta debutó oficialmente el 8 de octubre de 2021 en el Salón de los Espejos del Teatro 25 de Mayo y desde entonces desarrolla una sostenida actividad de difusión cultural en espacios culturales, instituciones educativas, espacios patrimoniales, actos conmemorativos y escenarios artísticos tanto de Santiago del Estero como de otras provincias.

Actualmente, la formación estable está integrada por José Alejandro Suárez y Martín Sebastián Machuca en guitarras, Marcos Fabián Blas en violín, Lautaro Valentín Coronel en flauta traversa, Enzo Martín Luna en bandoneón, Valentín López Reale en bombo y Natalia Rodríguez Gijón en voz. La dirección general y producción se encuentran a cargo de Juan Pablo Varga Fonti, mientras que la dirección musical es compartida con el profesor Marcos Fabián Blas y Rubén Ignacio Figueroa.

La propuesta artística incorpora además la participación de otros intérpretes convocados de acuerdo con los requerimientos de cada repertorio. Esta dinámica permite recrear distintas formaciones históricas mediante la incorporación ocasional de instrumentos como clarinete, violoncello y piano, reconstruyendo las diversas etapas sonoras que atravesó el folklore argentino entre las décadas de 1920 y 1950.

Uno de los aspectos que distingue a la Orquesta Típica Santiagueña dentro del panorama folklórico actual es su enfoque de reconstrucción histórica. Mientras gran parte de las agrupaciones contemporáneas privilegian la reinterpretación o la fusión de estilos, el conjunto santiagueño trabaja sobre fuentes documentales y registros fonográficos originales para recuperar sonoridades, arreglos e instrumentos que formaron parte del nacimiento mismo del folklore escénico argentino.

Asimismo, el proyecto reivindica el papel del arpa como instrumento constitutivo de la tradición musical santiagueña y tucumana, en consonancia con testimonios históricos que señalan su presencia central en la vida cultural de la región. Esta recuperación no solo tiene un valor artístico, sino también patrimonial, al rescatar elementos fundamentales de la memoria sonora del norte argentino.

"En el marco del sesquicentenario del natalicio de Andrés Avelino Chazarreta, la Orquesta Típica Santiagueña se erige como una expresión viva de su legado", sostiene el texto presentado por la diputada Cecilia López Pasquali.

La iniciativa destaca además el carácter autogestionado de la agrupación y el compromiso de sus integrantes con la preservación, transmisión y proyección del patrimonio musical tradicional argentino.

Para Santiago del Estero, el reconocimiento adquiere un significado que trasciende a una agrupación particular. Por un lado, reafirma la vigencia de la obra de Andrés Chazarreta, figura fundamental en la construcción de la identidad folklórica nacional. Por otro, pone en valor el trabajo de jóvenes músicos e investigadores que, desde la provincia, impulsan nuevas formas de estudiar, preservar y difundir el patrimonio cultural.

En un tiempo marcado por la velocidad de los cambios culturales, la aprobación de estos beneplácitos constituye también una reivindicación de la memoria, la investigación y la continuidad de una tradición que sigue encontrando nuevas voces para proyectarse hacia el futuro.