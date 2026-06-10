Abieron las inscripciones al Programa de Ingreso para mayores de 25 años sin título secundario

La UNSE puso en marcha una nueva edición del programa que permite a personas adultas acceder a estudios universitarios de grado y pregrado a través de un régimen especial contemplado en la Ley de Educación Superior.

Hoy 21:47

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de julio y están destinadas a personas mayores de 25 años que hayan completado sus estudios primarios y sean ciudadanos argentinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La coordinadora del programa, Alejandra Cáceres, destacó que se trata de una herramienta que brinda nuevas oportunidades de formación a quienes, por distintos motivos, no pudieron finalizar el nivel secundario, pero desean iniciar una carrera universitaria.

“Es una gran oportunidad que ofrece la universidad pública para que muchas personas puedan concretar el sueño de estudiar una carrera universitaria”, señaló durante una entrevista en Radio Universidad.

La propuesta se sustenta en el artículo 7 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, que habilita el ingreso excepcional a instituciones universitarias para mayores de 25 años sin estudios secundarios completos, siempre que acrediten conocimientos, aptitudes y experiencia acordes a la carrera elegida mediante evaluaciones específicas.

Cáceres explicó que el cursado se desarrollará entre el 8 de agosto y el 28 de noviembre, con encuentros presenciales los días sábados de 9 a 18 horas. Los participantes trabajarán contenidos de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Asimismo, indicó que existen dos modalidades para completar el trayecto: asistir a los talleres presenciales o preparar los contenidos de manera autónoma y presentarse directamente a rendir los exámenes en condición de libre.

“Es un curso de nivelación para que los estudiantes puedan iniciar sus estudios universitarios en igualdad de condiciones con quienes sí cuentan con el secundario completo”, explicó.

La responsable del programa aclaró además que la aprobación del trayecto no otorga el título secundario, sino que habilita a los participantes a inscribirse posteriormente en el curso de ingreso de la carrera universitaria que deseen cursar.

“Este programa no es para terminar el secundario. Lo que permite es ingresar a una carrera de pregrado o de grado de la universidad, una vez aprobadas las evaluaciones correspondientes”, remarcó.

Sin límite de edad

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que no existe un límite máximo de edad para participar. “Trabajamos con grupos muy heterogéneos. Hay personas que ya se jubilaron o tienen a sus hijos grandes y encuentran el tiempo para cumplir un sueño pendiente. También participan personas más jóvenes que en algún momento dejaron la secundaria y ahora quieren continuar estudiando”, comentó Cáceres.

En ese sentido, destacó que históricamente el programa registra buenos resultados y que muchos de sus participantes logran incorporarse posteriormente a carreras universitarias de distintas áreas.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sistema SIU Guaraní y permanecerán habilitadas hasta el 27 de julio.

Los interesados deben contar con una cuenta de Gmail a su nombre y completar el formulario disponible en este enlace.

Toda la información, instructivos y detalles del programa pueden consultarse en el sitio web de la Secretaría Académica de la UNSE.

Además, las consultas pueden realizarse mediante correo electrónico a programamayoresde25unse@gmail.com; o bien, comunicándose con la Secretaría Académica de la UNSE al teléfono (385) 450-9500, interno 1027.

“Los esperamos para acompañarlos en este proceso. Queremos que más personas se animen a dar este paso y tengan la posibilidad de acceder a la universidad”, concluyó Cáceres.