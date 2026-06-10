Ya salió la primera ganadora del sorteo de Panorama Play: Antonella Gerez se llevó un Smart TV

Este miércoles se realizó el primer sorteo de Panorama Play y Diario Panorama. Antonella Gerez fue la afortunada ganadora del primer televisor de 55 pulgadas y aún quedan tres premios por entregar.

Hoy 21:52

Este miércoles se concretó el primer sorteo organizado por Panorama Play y Diario Panorama, una iniciativa que premia a los suscriptores de la plataforma con importantes premios.

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La gran ganadora de la jornada fue Antonella Gerez, quien resultó favorecida en el sorteo de un Smart TV de 55 pulgadas, convirtiéndose así en la primera persona en recibir uno de los cuatro televisores que se entregarán durante la propuesta.

Aún quedan tres Smart TV por sortear

Tras la entrega del primer premio, todavía quedan tres Smart TV de 55 pulgadas que serán sorteados entre los suscriptores de Panorama Play en las próximas semanas.

Recuerda que puedes participar siguiendo los pasos indicados en la siguiente publiación: