La Banda: detuvieron a un prófugo buscado por una causa de violencia de género

El acusado era requerido por la Justicia desde octubre de 2025. Fue localizado en el barrio Ampliación Primero de Mayo tras una investigación realizada por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos.

Hoy 21:44

Un hombre de 32 años que permanecía prófugo de la Justicia desde hace varios meses fue detenido este miércoles en la ciudad de La Banda, acusado de estar involucrado en una causa por violencia de género. El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio Ampliación Primero de Mayo, donde fue localizado por efectivos policiales tras una serie de tareas investigativas.

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Según informaron fuentes policiales, la detención se llevó a cabo en cumplimiento de un oficio judicial emitido por el Juzgado de Control y Garantías interviniente. A partir de tareas de inteligencia, seguimiento y vigilancia, los investigadores lograron determinar el lugar donde se ocultaba el sospechoso y montaron un operativo que permitió concretar su captura.

La causa se inició en octubre de 2025 luego de que su expareja denunciara un episodio de violencia ocurrido en el barrio Congreso. De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, el acusado se habría presentado en la vivienda de la mujer con la intención de retomar la relación y, ante la negativa de la víctima, la habría agredido físicamente, provocándole lesiones.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó su detención, aunque el sospechoso logró mantenerse prófugo durante varios meses. Las tareas para ubicarlo continuaron hasta que recientemente surgieron nuevos elementos que permitieron a los investigadores establecer la zona donde permanecía oculto.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, que luego de reunir la información necesaria logró detener al acusado y trasladarlo a sede policial. El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.