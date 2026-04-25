Detención de adolescentes en Chaco por amenazas a escuelas

Tres adolescentes de 17 años fueron demorados en Chaco por amenazas de tiroteo en escuelas, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad educativa.

25/04/2026

En las últimas horas, tres adolescentes de 17 años fueron demorados en la provincia del Chaco en el marco de investigaciones relacionadas con amenazas de ataques armados contra instituciones educativas. Los procedimientos se llevaron a cabo en General Pinedo y Barranqueras, y las causas están caratuladas como intimidación pública.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer incidente tuvo lugar en General Pinedo, donde la Policía actuó tras recibir una denuncia de la directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 8 “José Manuel Estrada”. La alerta se generó por la circulación de mensajes en un grupo de WhatsApp que advertían sobre un posible tiroteo en la institución.

A partir de capturas de pantalla que mostraban a dos jóvenes encapuchados junto a mensajes amenazantes y la imagen de un arma de fuego, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores. Ambos adolescentes fueron demorados y trasladados a la comisaría local.

Por orden de la Fiscalía N° 3 de Charata y del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2, se secuestraron los teléfonos celulares de los implicados y se solicitó la intervención del área de Cibercrimen para profundizar la investigación. Los menores permanecieron en la dependencia policial junto a sus tutores.

Simultáneamente, en Barranqueras, otro adolescente de 17 años fue demorado tras una investigación que surgió de amenazas publicadas en redes sociales. Este caso se originó a partir de la denuncia presentada por la directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 152, quien detectó un perfil de Instagram que anunciaba un posible ataque dentro del establecimiento.

Luego de realizar un análisis digital, la División Ciberdelitos pudo identificar al presunto responsable. Con una orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento en su domicilio, donde se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la causa.

El joven fue puesto a disposición del Juzgado del Menor y la Familia y, tras completar las diligencias necesarias, se determinó su entrega a sus padres, previa notificación sobre su situación legal.