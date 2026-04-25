Alumnos de Rafaela descubren cartuchos y notas amenazantes tras clases

Alumnos de la escuela secundaria N° 4282 Raimondi de Rafaela encontraron tres cartuchos de escopeta y notas amenazantes, lo que llevó a una intervención policial inmediata.

25/04/2026

En la tarde de este jueves, alrededor de las 12:35, se produjo un incidente alarmante en la Escuela Luisa Raimondi de Bareiro, ubicada en calle 9 de Julio al 300 en Rafaela, Santa Fe. Alumnos que salían de clases informaron a las autoridades sobre el hallazgo de tres cartuchos de escopeta colorados y notas con amenazas.

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La noticia generó inquietud en el cuerpo directivo de la institución, que rápidamente notificó a la Policía. Oficiales de Cuerpos y Orden Público acudieron al lugar para tomar control de la situación y proceder al secuestro de los elementos encontrados.

El malestar entre los directivos, docentes y la comunidad educativa fue palpable tras el descubrimiento. La intervención se activó luego de que vecinos alertaran a la central de emergencias 911 sobre el suceso, lo que motivó la llegada de las fuerzas de seguridad.

Al llegar al establecimiento educativo, los oficiales se reunieron con la directora, M. G. R. Z., quien les explicó que los alumnos habían trasladado los cartuchos a la dirección tras encontrarlos. Dos de estos cartuchos contenían amenazas dirigidas a una docente, mientras que el tercero presentaba un mensaje similar.

La Jefatura de la Unidad Regional V del departamento Castellanos fue informada de la situación, y se dio intervención a la fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación. Esta última ordenó la realización de peritajes criminalísticos en la escuela y sobre los cartuchos junto a las notas secuestradas.

Los peritajes fueron llevados a cabo por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se encargaron de analizar los elementos en busca de evidencias que permitan esclarecer el origen de las amenazas y garantizar la seguridad de la comunidad educativa.