Detenido un ladrón tras ser reconocido por un comerciante en Jujuy

Un comerciante en San Salvador de Jujuy logró identificar a su asaltante y alertó a la policía, resultando en la rápida detención del sospechoso.

25/04/2026

Un comerciante de San Salvador de Jujuy identificó a su asaltante, quien lo había robado dos días antes. El reconocimiento fue inmediato y el denunciante, propietario de un bar, decidió alertar a la Policía llamando al Sistema 911.

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El suceso ocurrió en la noche, cuando el dueño del bar, ubicado en la avenida El Éxodo, se dio cuenta de que un joven que había ingresado al local era el mismo que lo había asaltado anteriormente.

Tras el reconocimiento, el comerciante contactó de inmediato a las autoridades. La policía llegó rápidamente a la esquina de El Éxodo y la calle Iriarte, donde se encuentra un conocido club deportivo.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso, de 26 años, intentó escapar a pie por las calles cercanas. Sin embargo, los integrantes del Grupo Especial Motorizado lo persiguieron en sus vehículos.

Los agentes lograron interceptar y reducir al sospechoso. Posteriormente, se llevó a cabo una verificación de su identidad a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

Los resultados revelaron que el aprehendido contaba con medidas restrictivas vigentes y una prohibición de salida del país impuesta por la Justicia provincial.

Una vez confirmada su situación legal, el sospechoso fue trasladado a la Seccional 2°, quedando a disposición de las autoridades competentes. El comerciante formalizó su denuncia en la comisaría pocas horas después de la detención.