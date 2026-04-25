Policiales

Conmoción en boliche de barrio Cabildo: estaba bailando y se murió

La víctima cayó al suelo sin ninguna reacción. Tras la llegada de persona sanitario, solo se pudo constatar que estaba sin vida.

25/04/2026

Pasadas las cinco de la mañana de este sábado, se vivió un deseperante momento en un conocido boliche de calle Independencia en el barrio Cabildo, cuando un hombre cayó al suelo mientras estaba bailando.

De inmediato su pareja trató de auxiliarlo y solicitó la ayuda del personal del lugar.

Efectivos de la Policía de la Provincia llegaron al lugar y al acercarse a la víctima, identificado como Horacio Rueda de 65 años según indicó su pareja, ya estaba sin signos vitales. La mujer indicó que se desplomó y ya no tuvo ningún tipo de reacción.

Posteriormente personal del SEASE constató que el hombre no presentaba signos vitales, mientras que personal policial realizó la diligencias pertientes y se dio aviso a la fiscalía de turno.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

