¿Romance o amistad? Sofía Gonet habló sin filtro sobre su vínculo con Ian Lucas

En el stream de Jotax Digital, Sofía "La Reini" Gonet habló sobre su vínculo con Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity.

25/04/2026

Las miradas se posaron sobre Sofía Gonet e Ian Lucas desde que compartieron la final de MasterChef Celebrity (Telefe). La química entre ambos, las fotos en las redes y las salidas nocturnas despertaron rumores de un romance que parecía crecer fuera de la pantalla.

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Sin embargo, La Reini fue quien decidió ponerle fin a las versiones. En una entrevista para el streaming de Jotax Digital, la influencer enfrentó la pregunta sin vueltas.

"¿Hay algo con Ian Lucas, un romance?", le consultaron. Y ella respondió con firmeza: "No, no hay romance. Somos amigos y salimos mucho a bailar juntos".

Lejos de dejar espacio a la duda, Gonet reforzó su postura y subrayó el vínculo que los une. "A veces subimos alguna foto de los dos, pero la realidad es que somos amigos. Tenemos una muy buena relación de amigos", aseguró.

Así, Sofía despejó las especulaciones y dejó claro que lo suyo con Ian es una amistad genuina, nacida en el programa y sostenida por la complicidad que comparten fuera de cámara.