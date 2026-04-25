La sorpresa de Coudet en los convocados de River para recibir esta noche a Aldosivi

De cara al partido ante el Tiburón, el Chacho citó a un juvenil promovido a Primera esta semana.

25/04/2026

River enfrentará esta noche a Aldosivi, por la fecha 16 del Torneo Apertura, y el entrenador Eduardo Coudet definió la lista de convocados con una novedad que llamó la atención: la inclusión del juvenil Lucas Silva, promovido esta semana al plantel profesional.

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El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Monumental, donde el Millonario buscará recuperarse tras la derrota en el Superclásico frente a Boca.

Lucas Silva, la gran novedad

La principal sorpresa en la nómina es la presencia de Lucas Silva, mediocampista central de apenas 19 años que recién fue subido a Primera este jueves y que podría tener su gran oportunidad.

El volante, oriundo de La Dulce, llegó a River en 2016, cuando tenía solo 11 años. En ese entonces, por no tener edad suficiente para vivir en la pensión del club, debía viajar desde su ciudad y apenas podía disputar algunos partidos al mes cuando su familia lograba trasladarlo a Buenos Aires.

En este 2026 apenas suma un partido en Reserva, pero su nombre ya figura en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, y Coudet lo viene observando desde hace tiempo.

Incluso fue uno de los ocho juveniles elegidos para trabajar con la Primera durante la mini pretemporada en Cardales, donde terminó de convencer al entrenador.

“Soy muy simple para jugar, me gusta que la pelota pase por mí para manejar los tiempos y distribuir el juego”, había dicho tiempo atrás el propio futbolista.

Ahora, la gran incógnita pasa por saber si tendrá la chance de debutar oficialmente ante Aldosivi.

Castaño, otra vez afuera

Así como ocurrió en el Superclásico, Kevin Castaño volvió a quedar fuera de la convocatoria.

Pese a la ausencia de Fausto Vera, el colombiano no fue citado por segundo partido consecutivo. Desde la llegada del Chacho, apenas disputó 67 minutos repartidos en tres encuentros y solo fue titular una vez en el año.

Su exclusión vuelve a generar interrogantes, especialmente porque se especulaba con que podía meterse en el equipo titular tras la lesión de Vera.

Bajas

Tampoco forman parte de la lista Sebastián Driussi y Fausto Vera, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

A ellos se suman Maximiliano Meza y Franco Armani, que ya recibieron el alta médica pero todavía siguen en proceso de puesta a punto física y futbolística.

Ambos podrían reaparecer en la última fecha de la fase regular frente a Atlético Tucumán.

La posible formación

El posible once de River para enfrentar a Aldosivi sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.