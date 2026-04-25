“Hay cosas que me dolieron”: la madre de Fabián Cubero habló de Nicole Neumann

Ángela Cubero habló como nunca sobre su vínculo con su exnuera y sorprendió con fuertes declaraciones sobre el dolor que le causaron algunas situaciones.

25/04/2026

Ángela Cubero, la mamá de Fabián Cubero, rompió el silencio y se refirió a su relación con Nicole Neumann, la exmujer de su hijo, con tiene a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

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En una charla cargada de emociones, la señora dejó en claro que aunque no tiene contacto con la modelo desde la separación de Cubero, hubo situaciones que la lastimaron profundamente: “No tengo trato con Nicole. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente”, comenzó diciendo Ángela, reconociendo que en ese entonces existía un trato normal entre ellas.

Pero la separación marcó un antes y un después, y desde ese momento, el contacto se cortó por completo. Consultada sobre si le duele escuchar comentarios de Nicole acerca de su hijo, Ángela no dudó en abrir su corazón: “Hay cosas que me dolieron y no se habló más nada del asunto”, confesó en la previa del cumpleaños de 15 de Allegra.

Sin embargo, dejó en claro que no juzga a Nicole en cuanto a su rol como mamá: “Para mí es una excelente madre”, remarcó en el ciclo de América.

Por último, a pesar de las diferencias con la modelo, la entrevistada dejó en evidencia algunas contradicciones y dolores por el trato que su hijo recibió: “A veces me duele (lo que se dice) porque conozco cómo es mi hijo. Entonces, lógico, una madre lo sufre”, cerró, a corazón abierto.