La Municipalidad realizará talleres gratuitos de danzas folclóricas en la Plaza Libertad

A través del Centro de Educación para el Arte, la Municipalidad de la Capital, llevará adelante el taller de danzas folclóricas “Vengan todos a bailar” en la Plaza Libertad.

Hoy 22:14

La propuesta estará coordinada por el reconocido profesor Miguel Serrano y se desarrollará todos los viernes de junio desde las 18 horas. La participación será libre y gratuita para toda la comunidad.

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Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la difusión de la música y las danzas tradicionales, generando espacios de integración y encuentro entre los vecinos. Además, busca acercar a residentes y visitantes a las manifestaciones artísticas y culturales propias de Santiago del Estero.