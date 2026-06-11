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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUN 2026 | 14º
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Locales

Más de 2.200 alumnos participarán de la presentación oficial de buzos de egresados

La intendente Norma Fuentes recibió a representantes del programa “Conociendo mi Provincia” para coordinar el evento, que reunirá a estudiantes de más de 30 escuelas secundarias entre el 29 de junio y el 3 de julio en el Nodo Tecnológico.

Hoy 22:28

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión de trabajo con el coordinador del programa “Conociendo Mi Provincia” y “Plantando futuro” del Ministerio de Educación de la Provincia, Prof. Silvio Villalba, con quien dialogó sobre el evento de presentación de camperas y buzos de alumnos de 5º año que se realizará por primera vez de manera oficial y contará con la participación de más 30 escuelas de nivel secundario de la ciudad.

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Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, junto con representantes y colaboradores de los programas provinciales.

Durante la reunión, Villalba informó a la intendente que, el evento se realizará los días 29 y 30 de junio y 1, 2 y 3 de julio en las instalaciones del Nodo Tecnológico y contará con la participación de más de 2.200 estudiantes.

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