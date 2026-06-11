Abrirán la inscripción ordinaria para interinatos y suplencias de docentes para sus jardines de infantes

Desde la Municipalidad de la Capital informaron que las inscripciones comenzarán este próximo 16 de junio.

Hoy 22:18

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Docencia Municipal de la Capital informa que el período de inscripción ordinaria para interinatos y suplencias de maestras de sección, profesores/as de música y profesores/as de educación física para el ciclo 2027 se realizará desde el 16 de junio hasta el 16 de julio del corriente año.

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Los docentes interesados deberán ingresar a la página de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, para registrarse previamente y solicitar un turno durante el período antes mencionado.

Luego, deberán dirigirse de manera presencial el día del turno otorgado por el sistema, con toda la documentación correspondiente, en las oficinas de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones, ubicadas en Av. Belgrano (N) 800 BLOCK 1, Planta Baja, “Complejo Parque Norte”. Deberán llevar los formularios requeridos impresos, tales como ficha de inscripción, declaración jurada de cargos y declaración de medidas disciplinarias, los cuales pueden ser descargados desde la misma página.