Los kelpers le respondieron a Trump por la polémica sobre la posible quita del apoyo de EE.UU. al Reino Unido por Malvinas

Los habitantes de las islas insistieron en el argumento de la autodeterminación como su derecho para ser parte de Gran Bretaña.

25/04/2026

En medio de la polémica que se desató en Washington por las versiones que dan cuenta de que Donald Trump evalúa quitarle el apoyo a Gran Bretaña por las Islas Malvinas en favor de Argentina, como represalia a la falta de apoyo a la guerra con Irán, los kelpers salieron al cruce del presidente estadounidense y volvieron a poner el foco en la autodeterminación como su derecho para ser parte del Reino Unido.

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“La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo uno, párrafo dos, de la Carta de las Naciones Unidas”, sostuvo un portavoz local.

En este sentido, insistió que esa posición se vio reflejada en el referéndum que se hizo en 2013. "Referéndum observado internacionalmente en el que el 99,8 por ciento de los votantes, con una participación del 92 por ciento, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”, remarcó.

Y fue todavía más allá: "Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación".

Los medios ingleses más importantes reflejaron esas declaraciones, horas después de que se instalara la polémica por un correo interno filtrado del Pentágono que daba cuenta de posibles sanciones contra países que, a criterio de Washington, no acompañaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.