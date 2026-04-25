Colapinto acelera la ilusión: ya se exhibe en el Obelisco el Fórmula 1 que manejará en Palermo

El piloto argentino protagonizará este domingo un evento histórico en Buenos Aires, donde manejará un Lotus E20 y hará rugir nuevamente a la máxima categoría en las calles porteñas.

25/04/2026

A pocas horas de la gran exhibición de Franco Colapinto en Palermo, ya fue presentado en el Obelisco el monoplaza que utilizará este domingo: un imponente Lotus E20 de 2012, con motor Renault V8 y el branding de Alpine F1 Team.

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La exhibición marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años y se espera una convocatoria histórica, con cerca de medio millón de fanáticos acompañando el evento.

Un hecho histórico para el automovilismo argentino

Colapinto será el primer piloto argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño en esta nueva era y protagonizará cuatro salidas sobre el circuito callejero especialmente montado para la ocasión.

La primera vuelta será a las 12:45, luego repetirá a las 14:30 y a las 15:15, mientras que el cierre será a las 15:55, cuando recorrerá el trazado en un bus descapotable.

El circuito en pleno Palermo

El recorrido irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta la zona de Casares/Ugarteche, e incluirá además un tramo de Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el emblemático Monumento a los Españoles.

Será un verdadero circuito urbano en uno de los sectores más icónicos de la ciudad.

El ingreso para vecinos y turistas estará habilitado desde las 9 de la mañana y la jornada incluirá mucho más que automovilismo.

Habrá dos grandes escenarios montados en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, con pantallas gigantes, DJs en vivo y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, que comenzará a las 11.

Desde la organización informaron que no estará permitido acampar en ninguna de las plazas y también estará prohibida la venta ambulante en toda la zona.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la magnitud del evento y lo vinculó con el sueño de volver a tener a la Fórmula 1 en la ciudad.

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, expresó.

Así, Buenos Aires se prepara para una jornada histórica, con el rugido de los motores como protagonista y con Franco Colapinto como el gran símbolo de una nueva ilusión para el automovilismo argentino.