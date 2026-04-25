Dibu Martínez hizo historia en Aston Villa logrando una impresionante marca en la derrota ante Fulham

El arquero argentino Emiliano Martínez volvió a escribir una página importante en su carrera al alcanzar los 250 partidos oficiales con Aston Villa, en la derrota por 1 a 0 frente a Fulham F.C., por la fecha 34 de la Premier League.

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Aunque el resultado dejó un sabor amargo por la caída en Craven Cottage, el marplatense fue una vez más una de las grandes figuras del equipo y sostuvo a los Villanos con varias intervenciones clave.

Una marca histórica para el Dibu

Desde su llegada a Birmingham en 2020, el arquero de la Argentina national football team se transformó en una pieza fundamental del proyecto deportivo de Aston Villa F.C..

En sus 250 partidos, logró mantener la valla invicta en 78 oportunidades, uno de los grandes objetivos personales que siempre destacó.

El propio club celebró el hito en redes sociales con un mensaje especial: “Emi alcanzó un hito muy importante con la camiseta granate y azul esta tarde”.

Además, su presencia fue clave en la histórica campaña de 2024, cuando Aston Villa terminó cuarto en la liga inglesa y volvió a disputar la Champions League después de 41 años.

Gran actuación, pero sin premio

El partido ante Fulham fue exigente desde el comienzo.

A los seis minutos, el Dibu respondió con una gran atajada ante un cabezazo del mexicano Raúl Jiménez, mostrando reflejos rápidos bajo los tres palos.

Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo llegó el único gol del partido. Martínez realizó un tapadón espectacular ante Sasa Lukic, pero el rebote quedó servido para Ryan Sessegnon, que definió de primera para el 1-0.

En el complemento, el local llegó a convertir el segundo tanto mediante Joachim Andersen, pero el árbitro Michael Oliver anuló la acción por una infracción de Sander Berge sobre el arquero argentino dentro del área chica.

El entrenador Unai Emery, visiblemente molesto, movió el banco con cuatro cambios, pero Aston Villa nunca encontró el camino al empate.

La pelea por la Champions sigue abierta

Con esta derrota, Aston Villa quedó en el cuarto puesto con 58 puntos, igualado con Manchester United F.C..

Además, quedó atento a lo que haga Liverpool F.C., que podría superarlo si gana su partido pendiente ante Crystal Palace.

De todos modos, la clasificación a la próxima Champions League no corre peligro inmediato, ya que le lleva ocho puntos de ventaja a Brighton, actual sexto.

Un cierre de temporada exigente

El calendario que le queda a los Villanos será intenso.

El jueves 30 de abril recibirán a Nottingham Forest por las semifinales de la Europa League, con la revancha programada para el 7 de mayo.

Entre medio también enfrentarán a Tottenham, y luego cerrarán la Premier visitando a Burnley, recibiendo a Liverpool y viajando al Etihad Stadium para enfrentar a Manchester City F.C..

Mientras Aston Villa pelea por cerrar otra gran temporada, el Dibu Martínez sigue consolidando su legado en Inglaterra, ahora con una nueva marca histórica bajo el brazo.