Boca será local en octavos y visitará a Central Córdoba con otro gran objetivo

Con la goleada sobre Defensa y Justicia, el Xeneize se garantizó el primer partido de playoffs en casa. Ahora cerrará el torneo visitando al Ferroviario.

25/04/2026

Boca Juniors vive uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula 14 partidos sin perder y ya aseguró la localía en los octavos de final del Torneo Apertura.

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Ahora, el gran objetivo del Xeneize será sostener esa ventaja el mayor tiempo posible y definir también en casa los cruces siguientes hasta una eventual semifinal.

Actualmente, Boca lidera la Zona A con 27 puntos y solo le queda disputar el partido pendiente ante Central Córdoba, correspondiente a la fecha 9, que fue postergada en su momento.

La visita a Santiago, clave para el cierre

El duelo ante el Ferroviario, que se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, será determinante para definir la posición final del equipo en la tabla.

Con el mismo puntaje aparece Estudiantes de La Plata, mientras que más atrás están Vélez con 26 y Talleres con 24, ambos con un partido menos. Lanús, con 23 unidades, ya no puede alcanzarlo.

Por eso, Boca ya se aseguró terminar entre los primeros cuatro y jugar el primer cruce eliminatorio en La Bombonera.

Qué necesita para asegurar ventaja hasta semifinales

Para poder mantener la localía hasta una posible semifinal —la final se disputa en cancha neutral— el Xeneize necesita terminar primero o segundo de su grupo.

En ese contexto, el cruce entre Estudiantes y Talleres en La Plata también será clave, ya que uno de los dos podría quedar relegado. Además, Vélez todavía debe jugar ante Unión y puede treparse a la cima.

Si Boca le gana a Central Córdoba, llegará a 30 puntos y quedará muy bien perfilado para cerrar como líder o escolta.

En cambio, si empata o pierde en Santiago del Estero, dependerá de otros resultados.

Hoy, el rival sería Racing

Aunque todavía falta mucho por definirse, hoy el cruce proyectado de octavos de final sería nada menos que frente a Racing, en La Bombonera.

Claro que ese escenario puede cambiar en las próximas horas y recién quedará definido una vez completada la fecha postergada.

También piensa en la Libertadores

Mientras pelea arriba en el torneo local, Boca también busca encaminar su clasificación en la Copa Libertadores.

Este martes viajará a Brasil para enfrentar a Cruzeiro, por una nueva fecha del Grupo D, donde el equipo suma dos victorias en dos partidos y marcha como líder.

Un buen resultado en territorio brasileño podría dejarlo prácticamente con un pie en octavos y permitirle llegar al tramo final con margen para rotar pensando en los playoffs del Apertura.

En definitiva, el presente de Boca entusiasma: puntero, sólido, con confianza alta y con la chance concreta de definir todo en casa. Y el próximo paso será en Santiago del Estero.