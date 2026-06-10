“No vamos a entrar en ningún blanqueo”: el descargo de Adorni a su entorno tras el trámite ante ARCA

Tras adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias junto a su esposa, Bettina Angeletti, el funcionario salió a aclarar que el trámite busca simplificar la presentación fiscal y no implica la regularización de fondos no declarados.

Hoy 13:33

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a aclarar los últimos movimientos fiscales realizados por él y por su esposa, Bettina Angeletti, luego de que se conociera su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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“Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo”, le dijo el funcionario a su entorno, en medio de las críticas y cuestionamientos que surgieron tras conocerse el trámite.

Cerca del exvocero presidencial buscaron diferenciar la Ley de Inocencia Fiscal del Régimen Simplificado de Ganancias. “Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes”, señalaron.

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Según explicaron, la Inocencia Fiscal es “el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal”, con el objetivo de que ARCA “concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos”.

En paralelo, remarcaron que el régimen de declaración jurada simplificada, al que Angeletti se adhirió el martes 9 de junio y Adorni este miércoles, es “un mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales”.

“En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema”, indicaron desde el entorno del jefe de Gabinete.

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En ese marco, fueron tajantes al rechazar que el trámite implique un blanqueo de activos. “En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de Ganancias”, transmitieron.

También sostuvieron que la información es pública, ya que figura en la constancia de inscripción disponible en la web de ARCA. “Entendiendo que la Ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno: el régimen simplificado de Ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta”, agregaron.

Desde el organismo recaudador, el Régimen Simplificado de Ganancias es presentado como una herramienta para reducir la carga administrativa de los contribuyentes. Según la explicación oficial, no se trata de un blanqueo ni de una amnistía, sino de una modalidad que permite confeccionar una declaración jurada con información ya disponible en los registros de ARCA.

La aclaración de Adorni llega en un momento sensible, ya que el funcionario debe presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Las críticas de la oposición no tardaron en aparecer. Uno de los cuestionamientos más duros fue el del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien acusó al funcionario de intentar minimizar el alcance del trámite.

“Adorni nos toma de boludos a todos los argentinos”, escribió Ferraro en su cuenta de X. Además, cuestionó que tanto el jefe de Gabinete como su esposa hayan adherido a un régimen impulsado por el propio oficialismo.

El presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, también se sumó a las críticas. “La honestidad no se pregona, se demuestra: si no tenés nada para esconder, andá y presentá la declaración jurada”, expresó.

En la misma línea, el exdiputado salteño Pablo Kosiner sostuvo que el ingreso de funcionarios al régimen debía ser analizado con atención, mientras que Graciela Ocaña e Itai Hagman también cuestionaron la decisión.

La exfuncionaria de la UIF María Eugenia Talerico planteó una mirada técnica sobre el caso y sostuvo que el punto central no pasa únicamente por la cuestión fiscal, sino por el origen de los fondos y la evolución patrimonial del funcionario desde que asumió un cargo público.

“El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. El régimen de inocencia fiscal existe, y aún los funcionarios públicos pueden acogerse a él. Pero en el caso de Adorni el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública”, señaló.

Talerico sostuvo que el análisis debe centrarse en determinar el origen del dinero y remarcó que un régimen fiscal no reemplaza las explicaciones que eventualmente deban darse ante la Justicia.

Mientras tanto, desde el entorno de Adorni insisten en que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias no implica blanqueo ni regularización de activos no declarados, sino una herramienta administrativa para facilitar la presentación fiscal.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa en trámite y la expectativa está puesta en la presentación de la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete ante la Oficina Anticorrupción.