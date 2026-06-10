Messi va por más historia: los récords que podrían romperse en el Mundial 2026

La Copa del Mundo que comenzará este jueves podría marcar un nuevo capítulo en la carrera de Lionel, quien llega con la posibilidad de batir varias marcas históricas y seguir ampliando su legado en el fútbol mundial.

Hoy 14:28

A solo horas del inicio del Mundial 2026, las miradas vuelven a posarse sobre Lionel Messi, quien afrontará su sexta participación en una Copa del Mundo y tendrá la oportunidad de seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol.

El capitán de la Selección Argentina ya posee el récord de mayor cantidad de partidos disputados en Mundiales con 26 encuentros. Sin embargo, podría ampliar aún más esa cifra y alcanzar otra marca histórica: convertirse en el jugador con más victorias en la competición. Actualmente suma 16 triunfos y necesita dos más para superar los 17 que consiguió el alemán Miroslav Klose.

Otro de los registros que aparecen en el horizonte del rosarino es el de máximo goleador en la historia de los Mundiales. Klose lidera la tabla con 16 tantos, mientras que Messi acumula 13. Con cuatro goles en esta edición, el argentino pasaría a ocupar el primer lugar en soledad. En esa carrera también aparece el francés Kylian Mbappé, que llega a la cita mundialista con 12 conquistas.

Además, el astro argentino tiene chances concretas de transformarse en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo. Hasta el momento registra ocho asistencias y necesita tres más para dejar atrás las diez que logró el brasileño Pelé, dueño de la marca actual.

Más allá de los récords que aún puede conquistar, Messi ya tiene asegurado uno sin precedentes. Con su presencia en el Mundial 2026 se convertirá en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una cifra que también alcanzarán Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa.

La nueva edición del torneo también podría romper marcas colectivas. Con la ampliación de participantes de 32 a 48 selecciones y un total de 104 partidos, todo indica que el Mundial 2026 superará el récord de goles anotados en una sola edición, establecido en Qatar 2022 con 172 tantos.

Mientras tanto, otros protagonistas también buscarán hacer historia. Mbappé intentará convertirse en el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro de un Mundial, mientras que Cristiano Ronaldo podría igualar el récord de más derrotas sufridas en la competición.

Con el balón a punto de comenzar a rodar, el Mundial 2026 promete emociones, sorpresas y la posibilidad de que varios récords históricos queden definitivamente en el pasado. Y una vez más, Lionel Messi aparece como uno de los grandes protagonistas de esa historia.