Boca liberó un cupo de extranjero y apunta a un arquero mundialista

El portero colombiano atraviesa un gran presente en Vélez Sarsfield, donde se convirtió en una de las figuras del equipo durante el primer semestre del año.

Hoy 16:15

Boca Juniors comenzó a mover fichas de cara al próximo mercado de pases y una situación administrativa podría resultar clave para reforzar una de las posiciones más importantes del equipo. La nacionalización de Adam Bareiro como ciudadano argentino liberó un cupo de extranjero y el club ya tiene un nombre apuntado para aprovechar esa vacante: Álvaro Montero.

El arquero colombiano atraviesa un gran presente en Vélez Sarsfield, donde se convirtió en una de las figuras del equipo durante el primer semestre del año. Sus números respaldan el interés: disputó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo su arco invicto en siete oportunidades, rendimiento que le valió una convocatoria a la selección de Colombia para disputar el Mundial 2026.

Si bien todavía no existe una oferta formal, desde Brandsen 805 ya realizaron sondeos para conocer la situación del guardameta. Además, el interés recibió el respaldo de una voz autorizada dentro del club. Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, elogió públicamente al arquero y destacó sus condiciones. “Es un gran arquero, referenciado por Óscar Córdoba”, señaló.

La operación tiene un escenario particular. Montero llegó a Vélez a préstamo desde Millonarios y la institución de Liniers cuenta con una opción de compra cercana a los 1,8 millones de dólares. Según trascendió, el Fortín ya comunicó su intención de ejecutar esa cláusula y ofrecerle un contrato por tres temporadas.

En este contexto, el futuro del arquero dependerá en gran medida de su decisión. Si no acepta la propuesta contractual de Vélez, Boca tendría la posibilidad de negociar directamente con Millonarios. En cambio, si firma con el club de Liniers, cualquier intento del Xeneize deberá pasar por una negociación entre instituciones argentinas.

Mientras tanto, otro nombre colombiano sigue generando ruido en el mundo Boca. Se trata de Sebastián Villa, quien volvió a alimentar los rumores sobre un posible regreso con un sugestivo mensaje en redes sociales. El extremo publicó una foto con la camiseta de Independiente Rivadavia acompañada por emojis que muchos interpretaron como una clara referencia a los colores azul y oro.

Sin embargo, desde Mendoza dejaron en claro que no será una negociación sencilla. El presidente Daniel Vila tasó al futbolista en 10 millones de dólares y remarcó que hasta el momento no existieron contactos oficiales con la dirigencia xeneize.

Con un cupo de extranjero liberado y varios movimientos en carpeta, Boca comienza a delinear el plantel que buscará potenciar bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, con la intención de volver a pelear por los principales objetivos de la temporada.