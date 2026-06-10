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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 21º
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Condenan a tío y sobrino por abuso sexual en Catamarca

Luis Guillamondegui impuso penas a Nilson y Rodrigo Frías por abuso sexual en Catamarca, quienes deberán cumplir tratamiento contra la violencia de género en prisión.

Hoy 15:44

El juez Luis Guillamondegui ha dictado sentencias significativas en el caso de abuso sexual que involucra a un tío y su sobrino en la Capital de Catamarca. Nilson Héctor Alfredo Frías fue condenado a 14 años de prisión, mientras que Rodrigo Antonio Frías recibió una pena de 12 años.

Esta decisión fue tomada tras un juicio donde un jurado popular halló culpables a ambos acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Este agravante se fundamenta en el grave daño físico causado a la víctima y en la participación de dos o más personas como coautores.

Adicionalmente a las penas de prisión, el juez determinó que ambos condenados deben someterse a tratamiento contra la violencia de género mientras se encuentren en el Servicio Penitenciario Provincial. Esta medida busca abordar la problemática de la violencia de género desde un enfoque rehabilitador.

Durante la audiencia de cesura, la querella había solicitado 18 años de prisión para ambos acusados, mientras que la Fiscalía solicitó penas de 15 años para Nilson Frías y 13 años para Rodrigo Frías.

Después de evaluar los argumentos presentados por ambas partes, Guillamondegui resolvió establecer penas de 14 y 12 años, respectivamente, lo que marca el cierre de una de las etapas finales de este proceso judicial.

Es importante recordar que los acusados llegaron al debate judicial en un estado de privación de libertad, enfrentando una escala penal que iba desde los ocho hasta los 20 años de prisión.

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