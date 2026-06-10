Robo millonario en una carnicería de San Pedro en Jujuy

Un robo millonario en una carnicería de San Pedro dejó pérdidas significativas tras la sustracción de siete millones de pesos y otros bienes.

Hoy 14:22

El pasado domingo, un robo millonario en una carnicería de San Pedro, Jujuy, sorprendió a la comunidad, con delincuentes que sustrajeron siete millones de pesos y siete kilos de carne.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana en la avenida Uruguay del barrio 14 de Abril, donde vecinos alertaron al propietario sobre la situación irregular del local comercial.

Al llegar al lugar, el propietario constató que las rejas estaban rotas y la puerta forzada, lo que evidenció el acceso de los delincuentes al establecimiento.

Además del dinero en efectivo, los ladrones se llevaron una notebook, numerosas herramientas, un celular y las cámaras de seguridad del local, lo que representa una gran pérdida para el comerciante.

Tras el descubrimiento del robo, el damnificado se dirigió a la Seccional 35° para radicar la denuncia correspondiente, iniciando así el proceso legal.

El departamento de Criminalística acudió al lugar para realizar las pericias pertinentes y recabar información sobre el suceso.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias para esclarecer el caso quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2.