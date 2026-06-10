Vila le puso precio a Villa y envió un mensaje directo a Riquelme

En una entrevista con Picado TV, el mandatario mendocino fue contundente al hablar del valor del delantero colombiano.

Hoy 15:30

La posible vuelta de Sebastián Villa a Boca Juniors sigue generando repercusiones. Luego de los rumores y los guiños del futbolista en las redes sociales, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, se refirió públicamente a la situación y dejó un mensaje directo para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

En una entrevista con Picado TV, el mandatario mendocino fue contundente al hablar del valor del delantero colombiano. “Sebastián hoy tiene una tasación de 10 millones de dólares. Por el momento que está pasando, por lo que ha hecho y por lo que representa para la institución”, expresó.

Si bien reconoció que existe una cláusula de rescisión cuyo monto es menor, aclaró que se trata de una cifra confidencial y reiteró que la postura del club es negociar una eventual venta sobre la base de los 10 millones de dólares. “El club ha tasado en eso al jugador”, remarcó.

Además, Vila manifestó cierto malestar por la falta de comunicación oficial desde Boca y dejó una frase dirigida a Riquelme y al Consejo de Fútbol. “Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana”, señaló en referencia a las versiones que vinculan al colombiano con el club de la Ribera.

Pese a ello, el presidente de la Lepra mendocina dejó abierta la puerta a una transferencia durante este mercado de pases. “No hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga”, afirmó. También reveló que existe un compromiso de palabra con el atacante.

Las declaraciones llegan pocos días después de un sugestivo mensaje publicado por Villa en sus redes sociales. El extremo compartió una imagen con la camiseta de Independiente Rivadavia acompañada por emojis de ojos, una sonrisa, un avión y dos corazones, uno azul y otro amarillo, lo que fue interpretado como un guiño hacia Boca.

Mientras tanto, de manera extraoficial trascendió que existen contactos desde hace tiempo entre el entorno del futbolista y el club xeneize. Incluso, el colombiano habría manifestado internamente su deseo de regresar a La Bombonera, donde podría convertirse en uno de los primeros refuerzos para el nuevo ciclo encabezado por Rodolfo Arruabarrena.