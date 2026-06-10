Guido Rodríguez espera el llamado de Scaloni para sumarse al Mundial 2026

El mediocampista de Valencia aparece como el principal candidato para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi en la lista definitiva de la Selección Argentina para la Copa del Mundo.

Hoy 15:00

Mientras la Selección Argentina ultima detalles para su debut en el Mundial 2026, una de las incógnitas que aún mantiene Lionel Scaloni pasa por definir quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi, desafectado por lesión. En ese escenario, el principal apuntado es Guido Rodríguez.

El volante, que viene de completar una destacada temporada en Valencia, se encuentra en el país y continúa entrenándose por su cuenta mientras aguarda la decisión final del cuerpo técnico. En las últimas horas se viralizó una imagen suya trabajando en un gimnasio de Vicente López, donde realiza la puesta a punto física a la espera de una posible convocatoria.

El centro de entrenamiento elegido por el mediocampista es Thunder Sport Camp, un lugar que suele ser frecuentado por varios futbolistas de elite. Allí también trabajaron en distintas oportunidades jugadores como Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Valentín Barco. Incluso, el propio Rodríguez ya había realizado entrenamientos en ese complejo durante el último verano.

La lesión muscular sufrida por Balerdi abrió la puerta para una nueva convocatoria y el ex River Plate aparece por delante de otros nombres que también están en consideración, como Emiliano Buendía y Máximo Perrone. Sin embargo, desde el cuerpo técnico todavía no confirmaron cuándo se tomará la decisión definitiva.

Luego de la victoria por 3 a 0 frente a Islandia en el último amistoso previo al Mundial, Scaloni dejó abierta la posibilidad de esperar algunos días más antes de anunciar al reemplazante. “Tenemos una idea, pero capaz que un día o dos más nos vamos a tomar”, expresó el entrenador argentino.

Aunque no viste la camiseta albiceleste desde septiembre de 2024 y su última participación fue en el triunfo por 2 a 0 ante Perú, Guido Rodríguez fue una pieza importante durante gran parte del ciclo de Scaloni. Además, formó parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Tras dejar el West Ham de Inglaterra, donde tenía poca continuidad, el mediocampista recaló en Valencia durante febrero y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares. Desde su llegada disputó 17 encuentros y marcó cuatro goles, números que respaldan su candidatura para integrar la nómina mundialista.