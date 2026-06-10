Un llamado anónimo derivó en el secuestro de droga y la aprehensión de un sospechoso en el Bº Mariano Moreno

El operativo se realizó tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de una persona recostada en la vía pública. La prueba de campo confirmó que transportaba más de 46 gramos de marihuana.

Hoy 15:50

Un procedimiento preventivo llevado a cabo por efectivos policiales terminó con la aprehensión de un hombre de 40 años y el secuestro de droga, dinero en efectivo y un teléfono celular en la ciudad.

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El hecho tuvo lugar durante la mañana de este viernes en inmediaciones de Narciso Gómez y Tercer Pasaje, donde personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 3 acudió tras recibir una denuncia anónima que advertía sobre la presencia de una persona recostada sobre una vereda.

Al arribar al lugar, los uniformados identificaron al sujeto, quien, según informaron fuentes policiales, adoptó una actitud agresiva y poco colaborativa durante el procedimiento. En el marco de las averiguaciones realizadas, los efectivos detectaron entre sus pertenencias un envoltorio de gran tamaño que contenía una sustancia vegetal sospechosa.

Ante esta situación, se requirió la intervención de personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que llevó a cabo las pruebas correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia.

El test de orientación de campo arrojó resultado positivo para marihuana, registrándose un peso total de 46,26 gramos. Además, durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular Samsung J2 de color blanco con funda negra y $13.900 en efectivo.

Una vez informada de los resultados, la fiscal interviniente dispuso la aprehensión del involucrado y el secuestro de todos los elementos relacionados con la causa. El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.